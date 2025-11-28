Tuvalet Eğitimi Rehberi: Dr. Mümine Türksoylu'nun 8 Altın Önerisi

Memorial Sağlık Grubu Medstar Topçular Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Mümine Türksoylu, tuvalet eğitiminin her çocuk için farklı bir gelişim süreci olduğunu vurguluyor. Dr. Türksoylu, ebeveynlere süreci baskı kurmadan, sabırla ve destekleyici bir yaklaşımla yürütmeleri gerektiğini belirtti.

Hazır Olma ve Başlama Yaşı

Dr. Türksoylu, tuvalet eğitimine başlama yaşının genellikle 18–36 ay arasında değiştiğini, ancak bunun her çocuk için farklılık gösterebileceğini söylüyor. Erken başlamanın daha hızlı öğrenme anlamına gelmediğini, en önemlisinin çocuğun hazır olma durumu olduğunu belirtiyor.

Bağımsızlaşma ve Duygusal Destek

Tuvalet eğitimi, çocuğun bedensel ve duygusal farkındalığını geliştiren, bağımsızlaşma sürecinin bir parçasıdır. Dr. Türksoylu'ya göre bu süreç çocuğun 'ben yapabiliyorum' duygusunu güçlendirir ve özgüvenini artırır. Ancak bazı çocuklar için tuvalet veya lazımlık korkutucu olabilir; bu nedenle ailelerin yargılamadan, destekleyici bir tutum sergilemesi önemli.

Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Uzman, ebeveynlere şu noktaları hatırlatıyor:

• Sabır ve güven: Tuvalet eğitimi sırasında sabır, güven ve pozitif yaklaşım şarttır.

• Ceza ve baskıdan kaçının: Çocuğu motive etmek için cezadan uzak durulmalı, başarılar övülmelidir.

• Kazalar normaldir: İlk günlerde kazaların olması çok doğaldır; bu süreç, farkındalığı artırır.

• Gece kontrolü daha geç gelişir: Gündüze göre gece kontrolü daha geç kazanılır; bez bırakma kademeli olmalıdır.

• Dışkı alışkanlığı: Kaka alışkanlığı idrara göre daha geç gelişebilir; kabızlık halinde hekim desteği alınmalıdır.

• Değişiklik dönemleri: Büyük yaşam değişiklikleri yaşanan dönemlerde eğitime ara vermek daha sağlıklıdır.

8 Altın Öneri

1. Hazır olmayı bekleyin; her çocuk farklı gelişir.

2. Pozitif bir dil kullanın ve denemeleri kutlayın.

3. Zorlamayın, nazikçe yönlendirin.

4. Lazımlığı oyun ve hikâyelerle tanıtın.

5. Kolay çıkarılabilir kıyafetler tercih edin.

6. Sabırlı olun; kıyaslama yapmayın.

7. Günlük rutin oluşturun.

8. Kazaları büyütmeyin; olumsuz tepki vermeyin.

Dr. Mümine Türksoylu'nun vurguladığı gibi, tuvalet eğitimi öğretim değil, çocuğun gelişimine eşlik etme sürecidir. Ailelerin destekleyici, sabırlı ve pozitif yaklaşımları bu dönemi hem daha sağlıklı hem de kalıcı kılacaktır.

DR. MÜMİNE TÜRKSOYLU