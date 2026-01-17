Tuzla Piyade Okulu: 1909'dan Beri Zorlu Eğitimle TSK'nın Öncülerini Yetiştiriyor

Tuzla Piyade Okulu, 1909'dan beri muharebe gücünün temelini inşa ediyor

Kara Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında yer alan ve 1909 yılından bu yana faaliyet gösteren İstanbul Tuzla'daki Piyade Okulu, muharebe sahasının ön safında görev yapacak subay, astsubay ve uzman personeli zorlu şartlar altında göreve hazırlıyor. Yerleşke, disiplinli ve yoğun eğitim anlayışıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin temel yapı taşlarından biri olmayı sürdürüyor.

Eğitim kadrosu ve amaç

Piyade Okulu Komutanlığı bünyesinde; piyade sınıfına mensup subay, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erler, muharebe sahasının ağır yükünü kaldırabilecek şekilde yetiştiriliyor. Eğitimlerin temel amacı, personelin her türlü arazi, hava ve görüş şartında, baskı ve stres altında görevini başarıyla icra edebilmesini sağlamaktır.

Subay ve astsubay eğitimi: 8 aylık yoğun kurs

Millî Savunma Üniversitesi'nden mezun olan piyade sınıfı teğmen ve astsubay çavuşlar, Tuzla'daki Piyade Okulunda 8 ay süren Subay/Astsubay Temel Kursuna alınıyor. Kursiyerler, yoğun tempo, uzun süreli intikaller, gece eğitimleri, arazi faaliyetleri ve atışlarla hem fiziksel hem de zihinsel olarak test ediliyor. Gerçek harp şartlarına yakın senaryolarla dayanıklılık, karar verme kabiliyeti ve liderlik özellikleri sürekli ölçülüyor.

Uluslararası katılım

Piyade Okulu yalnızca Türk personeli değil, dost ve müttefik ülke askerlerini de ağırlıyor. Tuzla yerleşkesinde son dönemde 9 farklı ülkeden 153 misafir askerî personel, Türk personel ile aynı zorlu şartlarda eğitim aldı.

Teknoloji ve simülasyon altyapısı

Eğitimlerde yerli ve millî imkanlarla geliştirilen silah sistemleri ve simülasyon altyapıları etkin şekilde kullanılıyor. Tuzla'da zırhlı muharebe araçlarının sürüş ve kullanım eğitimleri, kuleli zırhlı araç simülatörleri, termal kamera ve radar sistemleri ile tanksavar ve havan eğitimleri her türlü arazi ve hava şartında, gündüz ve gece icra ediliyor.

Teknolojinin artan rolüyle beraber dron ve dronsavar eğitimleri de yoğun şekilde veriliyor. Yerli ve millî dron sistemleriyle yapılan uygulamalarda kursiyerler hem operatörlük becerisi kazanıyor hem de bu sistemlere karşı alınacak tedbirleri uygulamalı öğreniyor.

Meskûn mahal ve görev ortamı hazırlığı

Modern harp ortamının gerektirdiği meskûn mahal muharebeleri, dar sokaklar, kapalı alanlar ve bina içi senaryolarıyla Tuzla'da uygulanıyor. Hudut karakolu ve üs bölgesi eğitim alanlarında kursiyerler gece-gündüz görev yaparak gerçek görev ortamını önceden tecrübe ediyor.

Fiziki dayanıklılık ve disiplin

Eğitim sürecinin önemli kısmını fiziki dayanıklılık faaliyetleri oluşturuyor. Engelli koşu parkurları, uzun mesafe koşuları ve birlik halinde yapılan kondisyon çalışmalarıyla personelin dayanıklılığı, irade gücü ve disiplin anlayışı üst seviyeye çıkarılıyor.

Mezuniyet ve göreve intikal

Zorlu eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, Tuzla'daki Piyade Okulundan mezun olarak atandıkları birliklerde göreve başlıyor. Piyade Okul Komutanlığı, ağır şartlar altında verdiği eğitimlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebe gücünü sahaya taşıyacak personeli yetiştirmeye devam ediyor.

