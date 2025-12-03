TVHB Başkanı Eroğlu: 375 Sayılı KHK'da Veteriner Hekimler Kapsam Dışı Bırakıldı

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, 375 sayılı KHK değişikliklerinde veteriner hekimlerin kapsam dışı bırakıldığını belirterek düzenlemelerin adil ve kapsayıcı uygulanmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:18
TVHB Başkanı Eroğlu: 375 Sayılı KHK'da Veteriner Hekimler Kapsam Dışı Bırakıldı

TVHB Başkanı Eroğlu: 375 Sayılı KHK'da Veteriner Hekimler Kapsam Dışı Bırakıldı

Eroğlu'dan yazılı açıklama

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 375 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yapılan değişikliklerde veteriner hekimlerin kapsam dışında bırakıldığını belirten yazılı açıklama yaptı.

Eroğlu, TBMM komisyonlarından geçen 375 sayılı KHK değişikliklerinin çeşitli kariyer unvanlı meslek gruplarına ek ödeme imkânları sağlayarak mali haklarda iyileştirmeler getirdiğini söyledi. Açıklamada, KHK’ya ekli 2 ve 3 sayılı cetvellerdeki birçok kariyer kadrosunun göstergelerinin artırıldığı; üst düzey bürokrasiye ek ödeme iyileştirmesi yapıldığı; adliyede görevli kamu görevlilerinin ek ödemelerinin yükseltildiği; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı personeline önemli iyileştirmeler sağlandığı; düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ise yüzde 200’e varan artışlar yapıldığı vurgulandı.

TVHB olarak, meslek grupları arasında bu iyileştirmelerde kapsam dışında tutulan veteriner hekimler adına kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını belirten Eroğlu, kamu hizmetinin etkinliği, kamu güvenliği ve iş barışının korunmasının ücret ve özlük haklarının kapsayıcı şekilde iyileştirilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Basın metninde, temel sağlık hizmetleri sınıfının önemli bir bileşeni olarak tanımlanan veteriner hekimlerin sahada yürüttükleri aktif görevlerle çevre sağlığı, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı alanlarında ciddi sorumluluklar üstlendiği hatırlatıldı. Eroğlu, sağlıklı bir toplum ve nesiller için hayvansal protein tüketiminin yeterli düzeyde sağlanmasının bilimsel bir gereklilik olduğunu, gıdanın güvenli şekilde tüketiciye ulaşmasının ise ancak veteriner hekimlerin aktif rolü ile mümkün olduğunu kaydetti.

Son olarak Eroğlu, TVHB olarak kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemelerin adil, kapsayıcı ve eşitlik ilkesine uygun olarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz diyerek, ilgili düzenlemelerin sistematik, planlı ve tüm meslek gruplarını kapsayacak biçimde uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU, VETERİNER HEKİMLERİN HAKLARININ, 375...

TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ (TVHB) BAŞKANI ALİ EROĞLU, VETERİNER HEKİMLERİN HAKLARININ, 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDEKİ KARARNAME DÜZENLEMELERİNDE KAPSAM DIŞINDA BIRIKILMASIYLA İLGİLİ YAZILI BİR AÇIKLAMA YAYINLADI.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Tortum Uzundere YEG, IPARD III-LEADER'de Türkiye Birincisi — 14 milyon 885 bin 598 TL
6
Merkezefendi'de 5. Engelsiz Fest coşkusu
7
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?