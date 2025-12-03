TVHB Başkanı Eroğlu: 375 Sayılı KHK'da Veteriner Hekimler Kapsam Dışı Bırakıldı

Eroğlu'dan yazılı açıklama

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 375 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede yapılan değişikliklerde veteriner hekimlerin kapsam dışında bırakıldığını belirten yazılı açıklama yaptı.

Eroğlu, TBMM komisyonlarından geçen 375 sayılı KHK değişikliklerinin çeşitli kariyer unvanlı meslek gruplarına ek ödeme imkânları sağlayarak mali haklarda iyileştirmeler getirdiğini söyledi. Açıklamada, KHK’ya ekli 2 ve 3 sayılı cetvellerdeki birçok kariyer kadrosunun göstergelerinin artırıldığı; üst düzey bürokrasiye ek ödeme iyileştirmesi yapıldığı; adliyede görevli kamu görevlilerinin ek ödemelerinin yükseltildiği; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı personeline önemli iyileştirmeler sağlandığı; düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ise yüzde 200’e varan artışlar yapıldığı vurgulandı.

TVHB olarak, meslek grupları arasında bu iyileştirmelerde kapsam dışında tutulan veteriner hekimler adına kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduklarını belirten Eroğlu, kamu hizmetinin etkinliği, kamu güvenliği ve iş barışının korunmasının ücret ve özlük haklarının kapsayıcı şekilde iyileştirilmesine bağlı olduğunu ifade etti.

Basın metninde, temel sağlık hizmetleri sınıfının önemli bir bileşeni olarak tanımlanan veteriner hekimlerin sahada yürüttükleri aktif görevlerle çevre sağlığı, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve halk sağlığı alanlarında ciddi sorumluluklar üstlendiği hatırlatıldı. Eroğlu, sağlıklı bir toplum ve nesiller için hayvansal protein tüketiminin yeterli düzeyde sağlanmasının bilimsel bir gereklilik olduğunu, gıdanın güvenli şekilde tüketiciye ulaşmasının ise ancak veteriner hekimlerin aktif rolü ile mümkün olduğunu kaydetti.

Son olarak Eroğlu, TVHB olarak kamu çalışanlarına ilişkin düzenlemelerin adil, kapsayıcı ve eşitlik ilkesine uygun olarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz diyerek, ilgili düzenlemelerin sistematik, planlı ve tüm meslek gruplarını kapsayacak biçimde uygulanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

