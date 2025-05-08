TZOB Genel Başkanı Bayraktar Düzce'de Çiftçilerle Buluştu

Bayraktar, Fındık Üreticilerinin Sorunlarını Dinledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde fındık üreticileriyle bir araya gelerek doğal afetlerin etkilerini değerlendirdi. Bayraktar, "Fındık, hem üretim hem de ihracat rakamlarına baktığımızda dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürün fakat doğal afetler bizi zorluyor." şeklinde konuştu.

Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu ile birlikte Kurukavak köyünde çiftçilerle buluşan Bayraktar, nisan ayında yaşanan zirai dondan etkilenen fındık bahçelerini inceledi.

Zirai Donun Etkileri

Bayraktar, Türkiye'nin birçok bölgesinde zirai dondan etkilenen alanları gezerek çiftçilerin yaşadığı sorunları yerinde gözlemlediklerini belirtti. Özellikle yüksek rakımlı yerlerde don zararının arttığını ifade eden Bayraktar, "Şu anda incelediğimiz bahçe 500 rakımlı ve zarar yüzde 50 civarında. Rakım yükseldikçe zarar artıyor. Üzüntü duymamak mümkün değil." dedi.

Doğal afetlerin yanı sıra fındık bahçelerinde karşılaşılan kahverengi kokarca zararlısının da ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirten Bayraktar, "Geçen sene üreticilerimiz kokarcadan çok etkilendi. Bu yıl da ciddi mücadele yapılmasına rağmen halen tehdit ediyor." şeklinde yorumda bulundu.

Kuraklık ve Doğal Afetler

Son yıllarda üreticilerin farklı doğa olayları nedeniyle zorluklar yaşadığına dikkat çeken Bayraktar, "Bir taraftan kuraklık var. Ülkemiz ocak ayından bu yana mevsim normallerinin altında yağış alıyor. Türkiye ciddi kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Zaman zaman dolu yağıyor ve zararı çok oluyor." açıklamasında bulundu.

Bayraktar, çiftçilerin üretim yaparken doğaya ve doğal afetlere açık olduğunu belirterek, "Bu afetler de üretimi olumsuz etkiliyor. Fındık, hem üretim hem de ihracat rakamlarına baktığımızda dünyada rakipsiz olduğumuz bir ürün fakat doğal afetler bizi zorluyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yaptığı incelemelerin ardından Akçakoca Ziraat Odasını ziyaret etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, beraberindeki heyetle Akçakoca ilçeye bağlı Kurukavak köyünde çiftçilerle bir araya gelip, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemede bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, beraberindeki heyetle Akçakoca ilçeye bağlı Kurukavak köyünde çiftçilerle bir araya gelip, zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemede bulundu.