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Ukrayna'nın İzyum Şehrine Rus Füze Saldırısı: 5 Ölü, 38 Yaralı

Ukrayna'nın İzyum şehrine düzenlenen Rus füze saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:19
Ukrayna'nın İzyum Şehrine Rus Füze Saldırısı: 5 Ölü, 38 Yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Harkiv bölgesindeki İzyum şehrine düzenlenen Rus ordusu füze saldırısında 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Zelenskiy, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Rus ordusunun İzyum'a füze saldırısı gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırı sonucu 5 kişinin öldüğünü bildiren Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Etkili olan füze saldırısında, şehrin belediye binasının kısmen yıkıldığını ifade eden Zelenskiy, Rus saldırılarının engellenmesi için Ukrayna'ya daha fazla silah desteği yapılması gerekliliğini vurgulayarak, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması gerektiğini savundu.

Buna ek olarak, Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzyum'da 38 kişinin yaralandığını bildirdi. Sinegubov, Rus ordusunun şehre balistik füzeyle saldırdığını kaydetti.

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