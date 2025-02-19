Ukraynalı Çocuğun Hayatını Değiştiren 15 Operasyon: Antalya'da Göz Kapaklarına Kavuştu

Savaş mağduru 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav, Antalya'da gerçekleştirilen 15 operasyonla göz kapaklarına kavuştu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:04
Ukraynalı Çocuğun Hayatını Değiştiren 15 Operasyon: Antalya'da Göz Kapaklarına Kavuştu

Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuk Antalya'daki Operasyonlarla Hayata Tutundu

Antalya'da gerçekleştirilen 15 operasyon, savaş mağduru 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'ın göz kapaklarına kavuşmasını sağladı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu başarının detaylarını gazetecilere aktardı.

Emine Erdoğan ve Olena Zelenska'nın Önemli Ziyareti

Prof. Dr. Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, Türkiye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ndeki savaş mağduru çocukları ziyaret ettiğini belirtti. Bu ziyarette Myhailo'yu görebilme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Myhailo'nun Savaş Sonrası Durumu

Myhailo, 2022'de Emine Erdoğan’ın himayelerinde Antalya'ya gönderildi. Özel bir sendrom olan ablefaron-makrostomi sendromu nedeniyle göz kapakları, kulakları ve saçları yoktu. Hastaneye geldiği zaman, durumu oldukça kritik ve tedaviye ihtiyaç duyuyordu.

Başarıyla Geçen 15 Ameliyat

İlk etapta, göz kapaklarını oluşturmak için operasyonlar başladı. Çocuk, iletişim kurmakta zorluk yaşıyor ve Ukraynaca konuşuyordu. Ekip, Prof. Dr. Ömer Özkan liderliğinde çalışarak önce sağ ve sol göz kapaklarını yaptılar. Ayrıca ağzını küçültmek için de işlem gerçekleştirildi.

15 seanslık başarılı ameliyat sürecinin ardından Myhailo'nun durumu oldukça iyileşti. Prof. Dr. Özkan, çocuğun Antalya'ya ilk geldiği gün ile bugünkü durumu arasında büyük bir fark olduğunu vurguladı.

Gelecek Operasyonlar ve Beklentiler

Ayrıca, Myhailo'nun kulakları ve elleri için de birkaç ameliyat planlanıyor. İleride kornea nakli yapılabileceği de belirtilirken, çocuğun psikolojik durumunun da olumlu bir gelişim gösterdiği ifade edildi.

Uluslararası Destek ve Gratitüd

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Myhailo’nun son halini görünce büyük bir hayranlık ve takdir ifade etti. Prof. Dr. Özkan, “Türkiye olarak yaptığımız işle gurur duyuyoruz.” diyerek desteğin önemini vurguladı.

Son olarak, savaşların son bulması temennisiyle, “Dünyada nadir görülen bir durumdan bahsediyoruz ve devletimiz bu çocuklara kol kanat gerdi.” şeklinde konuştu.

Savaş mağduru 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav, Antalya'da yapılan 15 operasyonla göz...

Savaş mağduru 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav, Antalya'da yapılan 15 operasyonla göz kapaklarına kavuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çocuğun Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavi sürecini anlattı.

Savaş mağduru 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav, Antalya'da yapılan 15 operasyonla göz...

Savaş mağduru 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav, Antalya'da yapılan 15 operasyonla göz kapaklarına kavuştu. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, çocuğun Akdeniz Üniversitesi Hastanesindeki tedavi sürecini anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çin, Yapay Zeka İçin Su Altı Bilgisayar Ağı Geliştirdi
2
Suriye'de Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü: Panel Sonuçlandı
3
Adana'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Devrildi: Sürücü Yaralı
4
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Kara Yolları Tır Geçişine Kapatıldı
5
Gümüşhane'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
6
Malatya'da 131 Tarihi Sikke ve 23 Obje Ele Geçirildi
7
Giresun'da Organları Bağışlanan Tiyatro Sanatçısı Eray Aktaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!