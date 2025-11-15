Ula’da trafik kazası: Kızılağaç’ta 3 yaralı

Ula Kızılağaç Mahallesi Mudurnu Kavşağı’nda beton bariyere çarpan araçta, edinilen bilgiye göre 1'i ağır 2 kişi yaralandı; bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:09
Ula’da trafik kazası: Kızılağaç’ta 3 yaralı

Ula’da trafik kazası: Kızılağaç’ta beton bariyere çarpan araç

Gece saatlerinde meydana gelen kazada ilk bilgiler ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

Ula Kızılağaç Mahallesi Mudurnu Kavşağı’nda gece saatlerinde tek taraflı bir kaza gerçekleşti. Olayda, iddialara göre 48 ER 103 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Polis, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi.

İlk gelen ihbarlarda 3 yaralı bilgisi yer alırken, edinilen bilgiye göre araçta bulunan 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve ulaşım güvenliği için bölgedeki ekiplerin incelemesi sürüyor.

ULA’DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

ULA’DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Davut Gürkan Abdal Meydanı'nda Bursa Esnafıyla Buluştu
2
Adana Sarıçam'da Apartman Yangını: 7'nci Kat Dairesi Hasar Gördü
3
İstanbul'da Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Düzce'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehit Uslu’nun Annesine Verilen ‘Ev’ Sözünü Bakanlık Yerine Getirecek
6
Barzani'den Kalkınma Yolu Projesi'ne Destek: Tarihi Bir Adım
7
Marmara Denizi İçin Fırtına Uyarısı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı