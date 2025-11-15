Ula’da trafik kazası: Kızılağaç’ta 3 yaralı

Ula’da trafik kazası: Kızılağaç’ta beton bariyere çarpan araç

Gece saatlerinde meydana gelen kazada ilk bilgiler ve sağlık ekiplerinin müdahalesi

Ula Kızılağaç Mahallesi Mudurnu Kavşağı’nda gece saatlerinde tek taraflı bir kaza gerçekleşti. Olayda, iddialara göre 48 ER 103 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Polis, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye sevk edildi.

İlk gelen ihbarlarda 3 yaralı bilgisi yer alırken, edinilen bilgiye göre araçta bulunan 1'i ağır, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve ulaşım güvenliği için bölgedeki ekiplerin incelemesi sürüyor.

