UlaşımPark'a EFQM'den 4 Yıldız: Toplu Ulaşımda Kalite Onayı

UlaşımPark'ın EFQM'den 4 Yıldız Başarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki UlaşımPark, EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeyi başarıyla tamamlayarak 4 yıldız almaya hak kazandı. Kurum, toplu ulaşımda sunduğu kalite ve kurumsal yönetim başarısını uluslararası ölçekte tescilledi.

Değerlendirme ve Kurumsal Başarı

Konforlu, erişilebilir ve güvenli ulaşım sağlama misyonuyla hareket eden UlaşımPark, EFQM’nin dokuz ana kriter temelinde yürüttüğü değerlendirme sonucunda uluslararası düzeyde başarı gösterdi. Kurum, Türkiye’de toplu ulaşım sektöründe örnek gösterilen kuruluşlardan biri olarak öne çıkıyor.

UlaşımPark ayrıca 15 farklı alanda kalite yönetim sistemi belgesine de sahip olarak kurumsal standartlara verdiği önemi belgelendirmiş durumda.

Ödül Töreni ve Katılımcılar

Başarı belgesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen ödül töreninde takdim edildi. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal ve UlaşımPark yetkilileri katıldı.

Mesaj ve Gelecek Adımlar

UlaşımPark yetkilileri, EFQM’den alınan başarının vatandaşlara sunulan hizmet kalitesine verilen önemin somut göstergesi olduğunu vurguladı. Değerlendirme sürecine katkı sağlayan ekip arkadaşlarına teşekkür edilirken, kurumun mükemmellik yolculuğuna kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

