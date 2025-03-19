Uludağ'da Kar Kalınlığı 60 Santimetreye Ulaştı

Uludağ'da kar kalınlığı 60 santimetreye yükseldi, yoğun kar yağışı kayak tutkunlarını sevindiriyor.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 10:14
Uludağ'da Kar Kalınlığı 60 Santimetreye Ulaştı

Uludağ'da Kar Kalınlığı Arttı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hafta sonu 53 santimetre olarak ölçülen "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 60 santimetreye çıkmıştır.

Hava Durumu ve Kar Tahminleri

Bölgedeki hava sıcaklıkları, en düşük sıfırın altında 7, en yüksek ise sıfırın altında 5 derece olarak kaydedilmektedir.

Kar yağışının bugün ve yarın devam etmesi beklenirken, bölgede cuma gününden itibaren kar yağışının kesileceği tahmin edilmektedir.

Kayak tutkunları için büyük bir sevinç kaynağı olan bu kar yağışı, Uludağ'ı kış tatili planları yapanların gözdesi haline getiriyor.

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