Uludağ'da Kar Yağışı Başladı: Zirveler Beyaza Büründü

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezinde sezon işareti

Uludağ'da dün akşamdan itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, yüksek kesimlerde beyaz örtü oluşturdu. Bazı bölgeler kısa sürede karla kaplanırken, ziyaretçiler ve tesis işletmecileri sezonun açılışını heyecanla bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hava koşullarında soğuma sürecek; 3 Aralık 2025 Çarşamba gününe kadar geceleri eksi 4 derece, gündüzleri ise 5 derece olması tahmin ediliyor. Zirve yakınındaki alanlarda zemin karla kaplanmaya devam ediyor.

Yılbaşı öncesi başlayan kar yağışı, kayak sezonunu bekleyenler için sevindirici gelişme olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, kar kalınlığı ve ulaşım durumu hakkında güncel duyuruları takip etme çağrısı yapıyor.

