Uludağ'da Sömestr Cümbüşü: Kar, Kayak ve Telesiyej Kuyrukları

Uludağ'da Sömestr Coşkusu Zirveye Ulaştı

Türkiye'de kar ve kayak deyince ilk akla gelen merkezlerden Uludağ, okulların 15 günlük sömestr tatiline girmesiyle adeta cümbüşe dönüştü. Ülkenin pek çok ilinden gelen öğrenci grupları turlarla bölgeye akın ederken, pistlerde renkli görüntüler oluştu.

Zirveye çıkanlar arasında boardla kayanlar, poşetle kayanlar, düşenler ve sosyal medya için soğuğu göze alanlar da var. Günübirlik gelenler ise yanlarında getirdikleri kızaklarla karın tadını çıkarıyor.

Konaklama ve Fiyatlar

Uludağ, 8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanede tatilcilere ev sahipliği yapıyor. Yoğun taleple birçok tesiste doluluk oranı %90 seviyelerine ulaştı.

Otellerde sömestr dönemi gecelik fiyatlar 42 bin TL'ye kadar çıkarken, erken rezervasyon yaptıranlar avantajlı paketlerden yararlanabiliyor. Kamu misafirhanelerinde kişi başı konaklama ücretleri, kahvaltı ve akşam yemeği dâhil 2 bin 500 TL'den başlıyor.

Pistler, Telesiyejler ve Hava Koşulları

Bölgede ölçülen kar kalınlığı 78 santimetreye ulaşırken, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Hafta sonu güneşli havanın hakim olduğu Uludağ'da gündüz en yüksek sıcaklık 1 derece, gece ise -11 dereceye kadar düştü.

Sömestr yoğunluğu en çok telesiyej kuyruklarında kendini gösterdi; binlerce kayak sever zirveye çıkabilmek için uzun süre bekledi. Yetkililer, yoğun saatlerde dikkatli olunması ve güvenlik kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Gençlerin Deneyimleri

İstanbul'dan günübirlik gelip fotoğraf çektiren bir grup genç, hazırlıksız geldiklerini ve -7 derecede çok üşüdüklerini itiraf etti. İlk defa kayak ve snowboard yapanlar ise düşe kalka öğrendiklerini belirtti.

Uludağ, sömestr tatilinde öğrenciler ve ailelerin gözde adresi olmaya devam ederken, yüksek talep nedeniyle yer bulmanın zorlaştığı ve fiyatların sezona göre yükseldiği dikkat çekiyor.

