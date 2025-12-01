Uludağ'da Yaralı Bulunan Alperen Nar'ın Tedavisi Sürüyor

Olay ve kurtarma çalışması

Edinilen bilgiye göre, iki genç saat 14.00 sıralarında Balaban Deresi üzerinden Uludağ Milli Parkı istikametine çıktıktan kısa süre sonra kayboldu.

Saat 15.30'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan düşme vakası ihbarı üzerine bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. AFAD ve Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, zorlu dere yatağı ve sarp arazi şartlarında arama çalışması yürüttü.

Saat 19.30'da olay yerine ulaşan ekipler, çocukları Balaban Deresi kıyısında buldu. Kaybolan iki gençten Şahin Öztop, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedavi ve durum

Yaralı halde ekipler tarafından dere yatağından çıkarılan Alperen Nar, ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede kırmızı alanda müdahalesi yapılan Nar’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Doktorların gözlem amaçlı kırmızı alandaki takibi sürüyor; gencin durumuna ilişkin değerlendirmelerin tedavi sürecine göre netleşeceği bildirildi.

