Uluslararası Af Örgütü: Trump'ın İlk 100 Günü İnsan Hakları Açısından Felaket Oldu

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevdeki ilk 100 gününün, hem iç hem de uluslararası düzeyde insan hakları ihlallerinin arttığı bir dönem olduğunu bildirdi.

Callamard, örgütün "Dünya İnsan Hakları Durumu Raporu"nun tanıtım etkinliği için Brüksel’deki Basın Kulübü'nde konuştu. Konuşmasında önemli bir bölümünü Gazze’deki insan hakları ihlallerine ayırdı. Bu bağlamda, "Almanya, İngiltere ve ABD gibi devletler, Filistinlilerin çektiği büyük acılara karşı sadece duyarsız kalmadılar, aynı zamanda İsrail’in suçlarını mümkün kılan silah transferini sürdürerek ve içerideki muhalefeti bastırarak buna kendileri de ortak oldular," ifadelerini kullandı.

Callamard, Gazze’nin, uluslararası hukukun ihlalini sembolize ettiğini belirterek, Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi dahil, tüm uluslararası karar alma mekanizmalarının engellenmesine dikkat çekti.

Son 18 aydır uluslararası mekanizmaların güçlü aktörlerce bilinçli bir şekilde yok edildiğini vurgulayan Callamard, "Sahte bir anlatıya, başarısız bir fikre, (Filistinlileri) insan değilmiş gibi göstermeye, korkunç çifte standartlara direnmek için cesarete ihtiyacımız var. Uluslararası hukuka ve evrensel normlara yönelik saldırılara direnmek için cesarete ihtiyacımız var," diye belirtti.

Callamard, 2024'te dünya genelinde insan hakları ihlallerinin arttığına ve bunların son 100 günde hızlandığına dikkat çekerek, "Başkan Donald Trump’ın ilk 100 günü, ABD’de ve uluslararası alanda insan hakları açısından felaket oldu," değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, ABD hükümetinin cinsiyet ve ırk adaletine yönelik küresel bir saldırıya öncülük ettiğini ifade etti.

ABD Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki milyarder iş adamı Elon Musk’ın faaliyetlerine atıfta bulunan Callamard, "Af Örgütünün görüşüne göre Trump yönetimi ve Elon Musk, şirketlerin devlet gücünü ele geçirmesine ve bununla birlikte yaygın yolsuzluk, bilgi kirliliği ve cezasızlık dönemine kapı aralıyor," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Callamard, Avrupa Birliği’nin (AB) Trump’a karşı uluslararası adaleti korumak için yeterli çaba göstermediğini vurgulayarak, "AB'yi şu an yaptığından çok daha fazlasını yapmaya çağırıyoruz. 'Trump etkisi’ne direnmek zorundayız," dedi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, örgütün "Dünya İnsan Hakları Durumu Raporu"nun tanıtımı için Brüksel'deki Basın Kulübü'nde düzenlenen toplantıda konuştu.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, örgütün "Dünya İnsan Hakları Durumu Raporu"nun tanıtımı için Brüksel'deki Basın Kulübü'nde düzenlenen toplantıda konuştu.