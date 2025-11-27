Ümit Uysal: Yörük kültürü yerelden evrensele, geleceğe taşır

Ümit Uysal: Yörük kültürü yerelden evrensele bizi geleceğe taşıyacak bir değerdir

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM)'ın Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlediği Uygulamalı Yörük Oyunları Çalıştayı'na katıldı. Çalıştay, geleneksel oyunların yaşatılması ve aktarılması amacıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayda ele alınan oyunlar ve içerikler

Oturumlarda Börü, Gübüdük, Kös, Aksir, Babıç Yandı, Cıngıldak, Follukfos, Terzi ve Şevt gibi oyunların kuralları, teknikleri, amaçları ve oynanış biçimleri hakkında sunumlar yapıldı. Konuşmacılar, oyunların kuşaktan kuşağa aktarılmasının kültürel hafızayı koruma açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Uysal'dan çocuklara ve kültüre ilişkin mesaj

Başkan Uysal, günümüz çocuklarının ekran bağımlılığı ve obezite gibi sorunlarla sıkça karşılaştığını belirterek geleneksel oyunların değerine dikkat çekti. Uysal, "Çocuklarımızı bu rahatsızlıklardan korumanın panzehri onlara açık hava oyunlarını öğretmek, bu kültürü aktarmak ve fiziki mekânlarda bu oyunları oynamalarını sağlamaktır" dedi.

Uysal, ayrıca Muratpaşa Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Yörük Çalıştayları'na değinerek gelecek hedeflerini paylaştı: "Umuyorum ki son 10 yılda yaptığımız Yörük Çalıştaylarına, yazılı kaynakları artırmaya ve temaları derinleştirmeye yönelik çok daha iyileri eklenir. Yörük kültürü, geleceğe miras bırakacağımız; bizi üretken kılan, moralimizi yüksek tutan, gelişmiş toplumların da çekirdeğini oluşturan bir kültürdür. Yerelden evrensele bizi geleceğe taşıyacak bir değerdir Yörük kültürü. Yapacağımız her katkı gelecekle ilgili bizi çoğaltır".

