Ümraniye'de Ihlamur Kafe, Trabzonpark Millet Bahçesi'nde açıldı

Ümraniye’de 475 bin m² Trabzonpark Millet Bahçesi içinde hizmete giren Ihlamur Kafe, 09.00-22.00 arası, 120 kişilik kapasiteyle doğayla iç içe buluşma noktası sunuyor.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:05
Ümraniye'de Ihlamur Kafe, Trabzonpark Millet Bahçesi'nde açıldı

Ümraniye'de Ihlamur Kafe, Trabzonpark Millet Bahçesi'nde açıldı

Şehrin yeni nefes alanında doğayla iç içe kafe

Ümraniye Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı yeşil alanlardan biri olan Trabzonpark Millet Bahçesi, sosyal yaşam alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap etmeye devam ediyor. Park içinde hizmete açılan Ihlamur Kafe, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere kapılarını açtı.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen alan, 475 bin metrekare büyüklüğe sahip olup; yürüyüş ve bisiklet yolları, futbol sahaları, çocuk oyun alanları, piknik üniteleri ve dinlenme alanlarıyla ilçenin yeni yaşam merkezi hâline geldi.

Ihlamur Kafe, parkın huzurlu atmosferini konforla birleştirerek Ümraniyelilere sıcak bir buluşma noktası sunuyor. Tesis, her gün 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor ve 120 kişilik oturma alanı ile kahvaltı ve yemek servisi imkânı sağlıyor.

Kafe, ferah ortamı, güler yüzlü personeli ve nezih atmosferiyle bireysel ziyaretler ile aile buluşmaları için ideal bir seçenek oluşturuyor. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için tasarlanan bu mekân, Trabzonpark Millet Bahçesi’nin doğal güzellikleriyle bütünleşerek ziyaretçilere özel bir deneyim sunuyor.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ’NİN İLÇEYE KAZANDIRDIĞI YEŞİL ALANLARDAN BİRİ OLAN TRABZONPARK MİLLET BAHÇESİ...

ÜMRANİYE BELEDİYESİ’NİN İLÇEYE KAZANDIRDIĞI YEŞİL ALANLARDAN BİRİ OLAN TRABZONPARK MİLLET BAHÇESİ, SOSYAL YAŞAM ALANLARIYLA HER YAŞTAN VATANDAŞA HİTAP ETMEYE DEVAM EDİYOR. PARK İÇİNDE YER ALAN IHLAMUR KAFE, DOĞAYLA İÇ İÇE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRMEK İSTEYEN ZİYARETÇİLER İÇİN HİZMETE AÇILDI.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ’NİN İLÇEYE KAZANDIRDIĞI YEŞİL ALANLARDAN BİRİ OLAN TRABZONPARK MİLLET BAHÇESİ...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ortaca'da Sabah Namazı Buluşması Karaburun Mahalle Camii'nde
2
Isparta'da 194 Kişi Umreye Uğurlandı
3
Ahlat’ta Pomza Ocağının Maskotu Tilki: 3 Yıllık Sıra Dışı Dostluk
4
Antalya Aksu'da 25 Ton Tarihi Geçmiş Tavuk Ele Geçirildi — 2 İşletme Mühürlendi
5
Erciyes'te Sonbahar: Kayseri'de Büyüleyen Manzaralar
6
Kemal Sunal Ankara'da Türkülerle Anıldı
7
Tekirdağ'da 700 Polisle Aydoğdu Mahallesi'nde Geniş Uygulama

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı