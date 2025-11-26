Ümraniye'de Ihlamur Kafe, Trabzonpark Millet Bahçesi'nde açıldı

Şehrin yeni nefes alanında doğayla iç içe kafe

Ümraniye Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı yeşil alanlardan biri olan Trabzonpark Millet Bahçesi, sosyal yaşam alanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap etmeye devam ediyor. Park içinde hizmete açılan Ihlamur Kafe, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmek isteyen ziyaretçilere kapılarını açtı.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen alan, 475 bin metrekare büyüklüğe sahip olup; yürüyüş ve bisiklet yolları, futbol sahaları, çocuk oyun alanları, piknik üniteleri ve dinlenme alanlarıyla ilçenin yeni yaşam merkezi hâline geldi.

Ihlamur Kafe, parkın huzurlu atmosferini konforla birleştirerek Ümraniyelilere sıcak bir buluşma noktası sunuyor. Tesis, her gün 09.00-22.00 saatleri arasında hizmet veriyor ve 120 kişilik oturma alanı ile kahvaltı ve yemek servisi imkânı sağlıyor.

Kafe, ferah ortamı, güler yüzlü personeli ve nezih atmosferiyle bireysel ziyaretler ile aile buluşmaları için ideal bir seçenek oluşturuyor. Şehrin yoğun temposundan uzaklaşmak ve doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenler için tasarlanan bu mekân, Trabzonpark Millet Bahçesi’nin doğal güzellikleriyle bütünleşerek ziyaretçilere özel bir deneyim sunuyor.

