Ümraniye'de 'Kazancım Gazze İçin' kampanyası tanıtıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından Gazze’deki sivillere destek sağlamak amacıyla başlatılan "Kazancım Gazze İçin-Bir Günlük Gelirim Gazze’ye" kampanyasının tanıtım programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar

Programda; Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte ilçedeki STK temsilcileri, Meslek Odası temsilcileri, teşkilat mensupları, esnaf ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Ümraniye Belediyesi'nin koordinasyonunda yürütülen kampanyaya 30’dan fazla STK aktif destek vererek geniş kapsamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Kampanyanın kapsamı

Kampanya kapsamında ilçedeki esnaf, belirledikleri bir günlük kazançlarını Gazze’deki savaş mağduru halka bağışlayacak. Belediye, bağış sürecinin düzenli, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için tüm koordinasyonu sağlayacağını açıkladı. Bağışlar, güvenilir kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Mesajlar ve amaç

Başkan İsmet Yıldırım, kampanyanın sadece maddi bir katkı olmadığını vurgulayarak, kampanyanın vicdani bir duruş ve insanlık sorumluluğunun göstergesi olduğunu belirtti. Programdaki konuşmalarda hem Gazze’deki insani krizin ciddiyetine dikkat çekildi hem de esnafın gösterdiği duyarlılığın toplumsal birlik adına taşıdığı önem öne çıkarıldı.

İsmet Yıldırım'ın sözleri programın özünü özetledi: "Bu kampanya yalnızca bir bağış hareketi değil; gönüllerin Gazze ile birleştiği bir dayanışma köprüsüdür. Ümraniye her zaman mazlumun yanında olmaya devam edecektir."

Uygulama ve takip

Belediye yetkilileri, kampanya sürecinin kayıt altına alınacağını, bağışların ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde hedefe ulaşmasının sağlanacağını ve şeffaf denetim mekanizmalarıyla sürecin takip edileceğini açıkladı.

Ümraniye'de başlatılan bu girişim, yerel dayanışmayı güçlendirirken Gazze’deki insani ihtiyaçlara yönelik kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

