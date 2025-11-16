Ümraniye'de 'Kazancım Gazze İçin' Kampanyası Tanıtıldı

Ümraniye'de 'Kazancım Gazze İçin-Bir Günlük Gelirim Gazze’ye' kampanyası 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda tanıtıldı; esnaf bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayacak.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:46
Ümraniye'de 'Kazancım Gazze İçin' Kampanyası Tanıtıldı

Ümraniye'de 'Kazancım Gazze İçin' kampanyası tanıtıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından Gazze’deki sivillere destek sağlamak amacıyla başlatılan "Kazancım Gazze İçin-Bir Günlük Gelirim Gazze’ye" kampanyasının tanıtım programı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program ve katılımcılar

Programda; Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte ilçedeki STK temsilcileri, Meslek Odası temsilcileri, teşkilat mensupları, esnaf ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Ümraniye Belediyesi'nin koordinasyonunda yürütülen kampanyaya 30’dan fazla STK aktif destek vererek geniş kapsamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Kampanyanın kapsamı

Kampanya kapsamında ilçedeki esnaf, belirledikleri bir günlük kazançlarını Gazze’deki savaş mağduru halka bağışlayacak. Belediye, bağış sürecinin düzenli, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi için tüm koordinasyonu sağlayacağını açıkladı. Bağışlar, güvenilir kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Mesajlar ve amaç

Başkan İsmet Yıldırım, kampanyanın sadece maddi bir katkı olmadığını vurgulayarak, kampanyanın vicdani bir duruş ve insanlık sorumluluğunun göstergesi olduğunu belirtti. Programdaki konuşmalarda hem Gazze’deki insani krizin ciddiyetine dikkat çekildi hem de esnafın gösterdiği duyarlılığın toplumsal birlik adına taşıdığı önem öne çıkarıldı.

İsmet Yıldırım'ın sözleri programın özünü özetledi: "Bu kampanya yalnızca bir bağış hareketi değil; gönüllerin Gazze ile birleştiği bir dayanışma köprüsüdür. Ümraniye her zaman mazlumun yanında olmaya devam edecektir."

Uygulama ve takip

Belediye yetkilileri, kampanya sürecinin kayıt altına alınacağını, bağışların ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde hedefe ulaşmasının sağlanacağını ve şeffaf denetim mekanizmalarıyla sürecin takip edileceğini açıkladı.

Ümraniye'de başlatılan bu girişim, yerel dayanışmayı güçlendirirken Gazze’deki insani ihtiyaçlara yönelik kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZZE’DEKİ SİVİLLERE DESTEK OLMAK AMACIYLA BAŞLATILAN "KAZANCIM...

ÜMRANİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZZE’DEKİ SİVİLLERE DESTEK OLMAK AMACIYLA BAŞLATILAN "KAZANCIM GAZZE İÇİN-BİR GÜNLÜK GELİRİM GAZZE’YE" KAMPANYASININ TANITIM PROGRAMI, 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MEYDANI’NDA YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ TARAFINDAN GAZZE’DEKİ SİVİLLERE DESTEK OLMAK AMACIYLA BAŞLATILAN "KAZANCIM...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Mevsimin İlk Karı: Ahlat'ın Köyleri Beyaza Büründü
2
Hakkari'de Mevsimin İlk Karı Etkili: Kent Merkezinde 5 cm, Yüksek Kesimlerde 20 cm
3
Gaziantep'te 16 yıl kesinleşmiş cezayla aranan uyuşturucu taciri yakalandı
4
Serdivan'da jandarma uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
5
Muazzez Abacı için AKM’de veda töreni — Bakan Ersoy ve sanatçılar konuştu
6
Muş'ta Yoğun Kar: 14 Köy Yolu Kapandı, 4 Araç Mahsur Kaldı
7
İlkadım'da 2025 Aile Yılı Protokolü — Başkan Kurnaz: Aile Bütünlüğüne Önem Veriyoruz

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?