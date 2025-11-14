Ümraniye'de 'Yarısı Bizden' ile Kentsel Dönüşüm Hız Kesmeden Sürüyor

Ümraniye'de 'Yarısı Bizden' ile kentsel dönüşüm hız kesmiyor

Belediye ve Bakanlık koordinasyonunda sürdürülen dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor

Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında ilçe genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, bugüne kadar 53 parselde, 291 malike ait toplam 353 bağımsız birimin yıkımı tamamlandı.

Dönüşüm sürecine destek amacıyla vatandaşlara 295 milyon TL hibe ve 318 milyon 729 bin TL kredi olmak üzere toplam 613 milyon TL finansal destek sağlandı.

Ümraniye genelinde uygulamalar hız kesmeden devam ederken, kampanya kapsamında değerlendirilen birçok yapı için süreçlerin aktif şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

