Ümraniye'de 'Yarısı Bizden' ile Kentsel Dönüşüm Hız Kesmeden Sürüyor

Ümraniye'de 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla 53 parselde 353 bağımsız birimin yıkımı tamamlandı; toplam 613 milyon TL destek sağlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:39
Ümraniye'de 'Yarısı Bizden' ile Kentsel Dönüşüm Hız Kesmeden Sürüyor

Ümraniye'de 'Yarısı Bizden' ile kentsel dönüşüm hız kesmiyor

Belediye ve Bakanlık koordinasyonunda sürdürülen dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor

Ümraniye Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında ilçe genelindeki kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, bugüne kadar 53 parselde, 291 malike ait toplam 353 bağımsız birimin yıkımı tamamlandı.

Dönüşüm sürecine destek amacıyla vatandaşlara 295 milyon TL hibe ve 318 milyon 729 bin TL kredi olmak üzere toplam 613 milyon TL finansal destek sağlandı.

Ümraniye genelinde uygulamalar hız kesmeden devam ederken, kampanya kapsamında değerlendirilen birçok yapı için süreçlerin aktif şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

ÜMRANİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMLE "YARISI BİZDEN" KAMPANYASIYLA İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

ÜMRANİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMLE "YARISI BİZDEN" KAMPANYASIYLA İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR. DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA İLÇE GENELİNDE 53 PARSELDE, 291 MALİKE AİT TOPLAM 353 BAĞIMSIZ BİRİMİN YIKIMI TAMAMLANDI.

ÜMRANİYE'DE KENTSEL DÖNÜŞÜMLE "YARISI BİZDEN" KAMPANYASIYLA İLÇE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
3
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
4
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade
5
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
6
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
7
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı