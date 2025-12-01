Umut Yılmaz Beykent'te: Pazaryerinde Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Mahalle ziyaretinde sorunlar yerinde tespit edildi, hızlı çözüm sözü verildi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve ilgili birim amirleriyle birlikte Beykent Mahallesini ziyaret etti. Yılmaz, pazaryerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi ve esnafa hayırlı kazançlar diledi.

"Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için önceliklidir" diyen Yılmaz, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla birebir görüşüp talepleri doğrudan kendilerinden dinlediklerini söyledi.

Yılmaz, Beykent Mahallesi'nde tespit edilen öncelikli ihtiyaçlar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi vererek, bölgeye yönelik çalışmaları anlattı.

"Beykent Mahallesi’nde yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçireceğiz. Yolların düzenlenmesi, yeşil alanların artırılması, pazar yerinin daha modern hale getirilmesi ve mahalleye yeni sosyal alanlar kazandırılması için çalışmalar başlatıyoruz."

Belediye ekiplerinin koordineli ve hızlı şekilde hareket edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de Başkan Yılmaz'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, belediyenin sahada olmasından dolayı teşekkür etti ve yürütülen hizmetler için memnuniyetlerini aktardı.

