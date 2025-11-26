Umut Yılmaz'dan Karşıyaka'ya büyük kütüphane müjdesi

Mahalle ziyareti: talepler dinlendi, projeler paylaşıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Karşıyaka Mahallesi'nde gerçekleştirdiği saha ziyaretinde sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşlarla birebir sohbet etti, talepleri dinledi ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Yılmaz'a AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler ve belediye meclis üyeleri eşlik etti. Ziyarette vatandaşların beklentileri ve hayata geçirilen projelerle ilgili değerlendirmeler dinlendi; belediye ekiplerinin sahadaki güçlü çalışması öne çıktı.

"Halkın nabzını tutmaya devam edeceğiz"

Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insan ve hizmet bulunduğunu vurgulayarak mahalle gezilerinin süreceğini belirtti: Şehitkamil'de hizmetin rotasını vatandaşlarımız belirliyor. Biz de onların sesini dinleyerek ihtiyaçlara en hızlı ve doğru şekilde çözüm üretmek için sahadayız. İlçemizin her köşesinde halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Karşıyaka'ya büyük kütüphane

Şoför Ali Caddesi'ndeki ziyaret sırasında gençlerin ve ailelerin taleplerini dinleyen Yılmaz, bölgeye kazandırılacak önemli bir projeyi mahalle sakinleriyle paylaştı. Yılmaz, modern, geniş kapsamlı ve her yaş grubuna hitap edecek büyük bir kütüphane inşa edeceklerinin müjdesini verdi. Kütüphanenin sadece ders çalışma alanı olmayıp sosyal, kültürel ve eğitim odaklı etkinliklere ev sahipliği yapacak tam donanımlı bir merkez olacağını belirtti.

Esnaftan tam destek

Ziyaret ettiği iş yerlerinde esnafla kurduğu samimi diyaloglarda, ilçe genelinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet sıkça ifade edildi. Esnaf, belediyenin sahadaki aktif varlığından, sorunlara hızlı dönüş yapılmasından ve mahallelere kazandırılan hizmetlerden dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

