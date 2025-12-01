ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e Mektup: İdari Personele Tayin Hakkı ve Tazminat Talebi

ÜNİPERSEN Başkanı Güzel’den YÖK’e mektup

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) üniversitelerde görev yapan idari personelin temel sorunlarını içeren bir mektup gönderdi. Güzel, yükseköğretimde planlanan köklü değişikliklerde idari personelin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.

Mektupta hangi talepler yer aldı?

Güzel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gündeme gelen öğrenci affı çalışmaları ile akademik personelin yaş haddinin 75’e çıkarılması hazırlıklarına dikkat çekerek, yükseköğretim sisteminin yeniden şekillendiği bu süreçte idari personelin taleplerinin görmezden gelinmesinin sürdürülemez olduğunu belirtti.

ÜNİPERSEN’in YÖK’e ilettiği başlıca talepler şunlar:

- YÖK’e, tayin hakkını düzenleyecek açık ve bağlayıcı bir yönetmelik çıkarma yetkisi verilmesi

- Yükseköğretim tazminatının idari personeli de kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi

- Bu düzenlemelerin 2547 sayılı Kanun değişiklik paketine dahil edilmesi

Sendikanın vurguları ve uyarısı

Güzel, YÖK’e sunulan dosyalar, saha raporları ve verilerin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: "Üniversitelerin işleyiş yükünün büyük bölümünü üstlenen idari personelin beklentileri ertelenemez. Tayin hakkı ile Yükseköğretim Tazminatı, artık genel ifadelerle geçiştirilemeyecek kadar net ve acil ihtiyaçlardır. Bu iki konu çözüme kavuşturulmadan yükseköğretimde gerçek bir ilerlemeden söz etmek mümkün değildir".

Kurumsal etki ve YÖK’ten beklenti

Mektupta, önerilen düzenlemelerin sadece idari personele değil, üniversitelerin kurumsal yapısına da güç katacağı belirtildi. Kurumsal hafızanın korunması, personel aidiyetinin güçlenmesi ve idari süreçlerde verim artışı bu adımlarla sağlanabileceği kaydedildi.

Güzel, tayin hakkı ve yükseköğretim tazminatında yapılacak iyileştirmelerin üniversite yönetim süreçlerine istikrar ve hız kazandıracağını söyleyerek, "Bu adımlar sadece idari personelin değil, yükseköğretim sisteminin tamamının geleceğini güçlendirecektir" dedi. Ayrıca, YÖK’ün sorumluluk alacağına inandıklarını ve taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÜNİPERSEN GENEL BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL, YÖK ÜNİVERSİTELERDE GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELİN TEMEL SORUNLARININ YER ALDIĞI BİR MEKTUP GÖNDERDİ.