ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Üniversite İdari Personelinin Sorunları Çözülene Kadar Mücadele

Eylemde bordrolar yakıldı, talepler sıralandı

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, üniversite idari personelinin yıllardır çözülemeyen sorunlarını kamuoyuna taşıdı.

ÜNİPERSEN üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenledikleri eylemde bordroları yakıp çöp kutusuna atarak memur maaşlarına yapılan zamma tepki gösterdi.

Eylemde konuşan Güzel, "Meclis önünde, TÜİK önünde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylemlerimizi gerçekleştirdik. Üniversite idari personeli olarak sorunlarımız var, bunu dile getiriyoruz. Ayrıca 15 Ocak’ta yapılan memur maaş artışlarının yetersiz olduğunu ortaya koymak için biz bu eylemlerimizi yapıyoruz" dedi.

Güzel, sorunları tek tek sıraladı: "Üniversite idari personelinin yıllardır çözülmeyen sorunları var. Hala bir adım dahi atılmış değil. Üç dönemdir tayin sorunuyla ilgili çözeceğiz şeklinde karar alınıyor. Toplu sözleşmede karar alınıyor ama ayakları yere basan bir çalışma yok. Yükseköğretim tazminatı sorunumuz var. 2014 yılından beri hala çözüm bulmamış. Geliştirme ödeneği sorunu var. Sınavsız atamalar sorunu var. Mülakatların kaldırılması noktasında çok büyük talep var üniversitelerde. Çünkü üniversitelerde de görevde yükselme sınavlarında mülakatlar çok büyük mağduriyet üretiyor. Ancak bu sorunlara maalesef hala bir çözüm üretilmiş değil. Bunun için biz mücadelemizi yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Güzel, memurların maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "2026 yılı Ocak ayındaki bordro 62 bin 511 lira yardımcı hizmetler sınıfında çalışan bir arkadaşın. Burada da banka hesap hareketi var. 15’inde yatmış, 15’inde son yaptığı 3 bin liralık transferle maaş bitmiş. Aynı gün içerisinde biten maaştaki oluşan bordroyu biz ne yapacağız? Parası olmayan bordroyu ne yapacağız? Onun için burada bunu yakmak durumundaydık ve yaktık. Bu bordroyu ay sonuna kadar elimizde tutacak şekilde, yani aynı o seviyede olacak duruma gelene kadar biz mücadeleyi vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

