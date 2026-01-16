ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Üniversite İdari Personelinin Sorunları Çözülene Kadar Mücadele

ÜNİPERSEN Başkanı İbrahim Güzel, Hazine ve Maliye Bakanlığı önündeki eylemde yıllardır süren sorunlar ve yetersiz zamlar nedeniyle mücadelelerinin devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 14:25
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Üniversite İdari Personelinin Sorunları Çözülene Kadar Mücadele

ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Üniversite İdari Personelinin Sorunları Çözülene Kadar Mücadele

Eylemde bordrolar yakıldı, talepler sıralandı

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) Genel Başkanı İbrahim Güzel, üniversite idari personelinin yıllardır çözülemeyen sorunlarını kamuoyuna taşıdı.

ÜNİPERSEN üyeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde düzenledikleri eylemde bordroları yakıp çöp kutusuna atarak memur maaşlarına yapılan zamma tepki gösterdi.

Eylemde konuşan Güzel, "Meclis önünde, TÜİK önünde ve Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde eylemlerimizi gerçekleştirdik. Üniversite idari personeli olarak sorunlarımız var, bunu dile getiriyoruz. Ayrıca 15 Ocak’ta yapılan memur maaş artışlarının yetersiz olduğunu ortaya koymak için biz bu eylemlerimizi yapıyoruz" dedi.

Güzel, sorunları tek tek sıraladı: "Üniversite idari personelinin yıllardır çözülmeyen sorunları var. Hala bir adım dahi atılmış değil. Üç dönemdir tayin sorunuyla ilgili çözeceğiz şeklinde karar alınıyor. Toplu sözleşmede karar alınıyor ama ayakları yere basan bir çalışma yok. Yükseköğretim tazminatı sorunumuz var. 2014 yılından beri hala çözüm bulmamış. Geliştirme ödeneği sorunu var. Sınavsız atamalar sorunu var. Mülakatların kaldırılması noktasında çok büyük talep var üniversitelerde. Çünkü üniversitelerde de görevde yükselme sınavlarında mülakatlar çok büyük mağduriyet üretiyor. Ancak bu sorunlara maalesef hala bir çözüm üretilmiş değil. Bunun için biz mücadelemizi yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Güzel, memurların maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, "2026 yılı Ocak ayındaki bordro 62 bin 511 lira yardımcı hizmetler sınıfında çalışan bir arkadaşın. Burada da banka hesap hareketi var. 15’inde yatmış, 15’inde son yaptığı 3 bin liralık transferle maaş bitmiş. Aynı gün içerisinde biten maaştaki oluşan bordroyu biz ne yapacağız? Parası olmayan bordroyu ne yapacağız? Onun için burada bunu yakmak durumundaydık ve yaktık. Bu bordroyu ay sonuna kadar elimizde tutacak şekilde, yani aynı o seviyede olacak duruma gelene kadar biz mücadeleyi vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI (ÜNİPERSEN) GENEL BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL, "ÜNİVERSİTE İDARİ...

ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONEL SENDİKASI (ÜNİPERSEN) GENEL BAŞKANI İBRAHİM GÜZEL, "ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN YILLARDIR ÇÖZÜLMEYEN SORUNLARI VAR. BUNUN İÇİN BİZ MÜCADELEMİZİ YÜRÜTÜYORUZ" DEDİ.

ÜNİPERSEN ÜYELERİ, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ÖNÜNDE DÜZENLEDİKLERİ EYLEMDE BORDROLARI YAKIP ÇÖP...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da 143 Bin Öğrenci Karnelerini Alıp Yarıyıl Tatiline Çıktı
2
Sinop’ta yaban domuzu yakalayan vatandaşa 14 bin 911 lira ceza
3
Afyonkarahisar'da Isıl İşlem Fırınlarına ISPM-15 Denetimi
4
Söğüt-Bozüyük Kara Yolu 2026 Yatırım Programına Alındı
5
Şadi Özdemir Koza Kütüphane'de finaller öncesi öğrencilere moral verdi
6
Semih Balaban 2025'i Değerlendirdi: Yunusemre'nin 2026 Vizyonu
7
Afyonkarahisar'da Genç Ar-Ge İstişare Toplantısı: Öğrencilerden Proje Önerileri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları