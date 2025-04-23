DOLAR
38,28 -0,03%
EURO
43,74 0,08%
ALTIN
4.101,18 1,3%
BITCOIN
3.584.818,85 -2,8%

Ünlü Oyuncu Leyla Okay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden Leyla Okay, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 14:59
Ünlü Oyuncu Leyla Okay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü Oyuncu Leyla Okay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kanser hastalığına yenik düşerek 62 yaşında hayatını kaybeden Leyla Okay, sevenleri ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Okay'ın yakınları ve hayranları katılım gösterdi.

Cenaze Töreni ve Defin

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile gerçekleştirilen törenin ardından, Okay'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Ülkemizdeki birçok sevilen yapımda rol alan Leyla Okay, "Ferhunde Hanımlar", "Bizim Evin Halleri", "Derin Sular" ve "Teşkilat" gibi projelerdeki performansıyla hafızalarda yer etmişti.

Yetenekli oyuncu Leyla Okay'ın vefatı, sanat camiasında büyük bir üzüntüyle karşılanırken, birçok hayranı ve meslektaşı sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları gönderdi.

Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da Karşıyaka...

Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Okay'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da Karşıyaka...

Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Okay'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova'da Bir Çocuk Büyükelçi: Burak Alp Şahin'den Dikkat Çeken Açıklamalar
2
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!
3
Samsun'da Çocuklar, Filistinli Akranları İçin Karadeniz'e Karanfil Bıraktı
4
Yeni Yol Parti'li Elif Esen, Uyuşturucu Bağımlılığıyla Mücadelede Meclis'i Göreve Çağırdı
5
İstanbul'da 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar Bayramı Kutladı
6
İBB Yolsuzluk Operasyonunda Tanık İfadesi: Şişirilmiş Faturalar ve Suç İddiaları
7
Erbil'de 23 Nisan Coşkusu: Maarif Okulları'nda Bayram Kutlaması

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Samsun'da Berber Fiyatlarına Tarihi Zam: 500 TL Oldu

23 Nisan'da Sağlık Ocakları Kapalı! Resmi Tatil Açıklaması

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı