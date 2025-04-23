Ünlü Oyuncu Leyla Okay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kanser hastalığına yenik düşerek 62 yaşında hayatını kaybeden Leyla Okay, sevenleri ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Okay'ın yakınları ve hayranları katılım gösterdi.

Cenaze Töreni ve Defin

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile gerçekleştirilen törenin ardından, Okay'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Ülkemizdeki birçok sevilen yapımda rol alan Leyla Okay, "Ferhunde Hanımlar", "Bizim Evin Halleri", "Derin Sular" ve "Teşkilat" gibi projelerdeki performansıyla hafızalarda yer etmişti.

Yetenekli oyuncu Leyla Okay'ın vefatı, sanat camiasında büyük bir üzüntüyle karşılanırken, birçok hayranı ve meslektaşı sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları gönderdi.

Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Okay'ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Kanser nedeniyle 62 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Leyla Okay'ın cenazesi Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene Okay'ın ailesi ve sevenleri katıldı.