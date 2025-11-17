Ünye'de Soba Yangını: Anne ve Oğlu Yaralandı

Ünye'de sobadan çıkan yangın: Anne ve oğlu yaralandı

Olay ve müdahale

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir dairede sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın, Çamurlu Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, dairede bulunan Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez sırasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek odayı sardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye Grup İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi.

Kurtarma ve sağlık işlemleri

Yoğun duman altında kalan daireye giren itfaiye ekipleri, yangında yaralanan Emine Gülmez ile oğlu Mehmet Emin Gülmez'i kurtardı. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla Ünye Devlet Hastanesine sevk etti.

İnceleme ve soruşturma

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri daire içinde detaylı incelemelerde bulundu. Yangınla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

