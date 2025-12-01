Ünye'de yunusların tekneyle yarışı görsel şölen oluşturdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaklaşık 10 yunusun balıkçı teknesiyle yarıştığı renkli anlar, balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:24
Tekneyle yarışan yunuslar cep telefonuna yansıdı

Ordu'nun Ünye ilçesinde denize açılan balıkçı teknesine eşlik eden yaklaşık 10 yunus balığı, adeta bir görsel şölen sundu. Tekneyle yarışırcasına kıyıya yakın bölgede süzülen yunusların neşeli hareketleri, balıkçılar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Balık avlamak için arkadaşlarıyla birlikte denize açılan Mevlüt Doğru, yunus sürüsünün teknenin önünde yüzmeye başlamasıyla unutulmaz anlar yaşadı. 6 yıldır balıkçılık yapan Doğru, o anları hemen cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı; videoya çektiği görüntülerde hem denizin ritmi hem de balıkçıların heyecanı görülüyor.

Yunusların deniz yüzeyine ahenkle dalıp çıkması, tekneyle yarışan hareketleri ve oluşturdukları seyirlik görüntüler teknedekilere büyük sevinç yaşattı. Kayıtlarda, balıkçıların yunuslarla kurduğu pozitif etkileşim ve tebessüm dolu anlar dikkat çekiyor.

Videoya yansıyan diğer karelerde ise balıkçıların zaman zaman yunusları besleyerek onlarla birlikte tekneyle hareket ettiği anlar da yer aldı; bu görüntüler bölge sakinleri ve deniz tutkunları tarafından ilgiyle karşılandı.

