Ünye'den 'Gazze’ye Bir Nefes' Hayır Çarşısı

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri 'Gazze’ye Bir Nefes' hayır çarşısında 50.780 TL toplayarak Gazze’ye gönderdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:25
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:25
Ünye'den 'Gazze’ye Bir Nefes' Hayır Çarşısı

Ünye'den 'Gazze’ye Bir Nefes' Hayır Çarşısı

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi'nde bin 60 öğrencinin katkısıyla düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde öğrenciler, Gazze'deki insani krize dikkat çekmek ve destek olmak amacıyla bir hayır çarşısı düzenledi. Etkinlik, Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi bünyesindeki bin 60 öğrencinin katkısıyla hazırlandı ve 'Gazze’ye Bir Nefes' sloganıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte amaç, hem yardım toplamak hem de öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmek olarak açıklandı.

Müdür Baş Yardımcısı Kenan Cebeci etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Biz, ‘Gazze’ye Bir Nefes’ sloganıyla yola çıktık. Gazze’deki olup bitenleri gerçekten biliyor ve görüyoruz. Siyonizm’in son yıllarda insanlık ve vahşet noktasında gösterdiği en büyük olaylardan biri yaşandı. Ateşkes anlaşması imzalanmasına rağmen sonuç değişmedi. Geçen süre içerisinde yüzün üzerinde Filistinli öldürüldü ve bir o kadar da saldırı gerçekleştirildi. Artık ateşkes diye bir şey de yok. Açlıktan ölen insanlardan bahsedilirken 460’ın üzerinde insan açlıktan ölüyor ve yaklaşık 130 tanesini ise çocuklar oluşturuyor. Yani dokunulması mümkün olmayan masum insanlar zarar görüyor. Biz de bu anlamda, bu insanların derdine derman olmak, onlara merhem olabilmek adına karınca kararınca bir hayır çarşısı düzenledik. Buradaki amacımız, hem gençlerimizin böylesi bir olaya karşı duygusal boyutta gelişimini sağlamak ve çocuklarımızda o duyarlılığı oluşturmak, hem de elde edilen miktar ile Gazze’deki insanlara nefes olmayı amaçladık. Arkadaşlarımızın ve öğrencilerimizin desteğiyle güzel bir hayır çarşısı kuruldu ve gayet güzel, dolu dolu geçti. Temennimiz odur ki mazlum coğrafyadaki Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve Arakan’daki mazlum insanlar en kısa sürede bizler gibi hürriyetlerine kavuşur" dedi.

Programda toplanan 50 bin 780 TL, ilgili kurumlar aracılığıyla Gazze’ye gönderildi.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZE DİKKAT ÇEKMEK VE DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYIR...

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZE DİKKAT ÇEKMEK VE DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYIR ÇARŞISI DÜZENLEDİ.

ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZE DİKKAT ÇEKMEK VE DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYIR...

İLGİLİ HABERLER

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum'da Yoğun Sis Kent Merkezini ve Ankara–Samsun Yolunu Etkiledi
2
Kayseri'de Sahte Cumhuriyet Altını Bozduran 5 Şahıs Gözaltına Alındı
3
Kadıköy Suadiye'de Kentsel Dönüşüm Krizi: Çatı Dairesi Kararı Askıda
4
Güney Kore, 'Hassas Ülkeler' Listesinde: ABD İle İletişim Devam Edecek
5
Efeler'de kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
6
Kastamonu'da uyuşturucuya 15 yıl hapis cezası
7
Malatya’da 100 milyar liralık Hekimhan-Kuluncak Bağlantı Yolunda Sona Yaklaşılıyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?