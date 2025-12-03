Uraloğlu: 10 Milyondan Fazla Engelli Yolcu YHT ve Ana Hatlarda Ücretsiz Seyahat Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara YHT Garı'nda düzenlenen lansmanda erişilebilir ulaşım çalışmaları ve sağlanan haklar hakkında bilgi verdi. Lansmana TCDD Taşımacılık, Türkiye Sakatlar Federasyonu yetkilileri, personel ve engelli bireyler katıldı.

Eğitimle güçlenen hizmet anlayışı

Konuşmasında ‘Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi’nin somut sonuçlar verdiğini vurgulayan Uraloğlu, "2023’ten bu yana gişe, kabin ve Turuncu Masa’da görev yapan toplam 256 personelimiz bu eğitimi almıştı. Şimdi de 83 arkadaşımız daha bu eğitimi tamamlayarak aramıza katıldı. Toplamda 339 arkadaşımız artık yalnızca görevini yapmıyor; engelli bir vatandaşımızın gözüne bakarak ‘Size nasıl yardımcı olabilirim?’ diyebiliyor, işaret dilinde ‘Hoş geldiniz’ diyebiliyor. Bir tekerlekli sandalye kullanıcısına en güvenli ve saygın şekilde refakat edebiliyor. İşte bu, farkındalığın somut halidir" ifadelerini kullandı.

Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Turuncu Masa

Uraloğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile herkes için erişilebilir ulaşım hedeflendiğini belirterek planın 6 stratejik amaç, 14 hedef ve 33 eylem içerdiğini söyledi. "Bu plan, toplumda farkındalığı artırmaktan altyapı iyileştirmelerine, teknoloji tabanlı çözümlerden ulaşım türleri arasındaki entegrasyona kadar kapsamlı bir vizyon sunuyor" dedi.

2019'dan bu yana uygulanan Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası ile YHT garlarında engelli yolculara destek sağlandığını, yerli elektrikli trenlerin baştan sona erişilebilir tasarlandığını ve 26 YHT garında Turuncu Masa hizmeti verildiğini aktardı. "Bugüne kadar da 82 binden fazla yolcumuza destek olduk" diye ekledi.

TCDD Genel Müdürlüğü'nün 2017'den beri yürüttüğü "Engelsiz Demiryolu" yaklaşımıyla erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirildiğini, 2025 itibarıyla 113 gar ve istasyonda proje hazırlandığını, 92'sinde uygulamaların tamamlandığını ve 9 binaya Erişilebilirlik Belgesi verildiğini bildirdi. Ayrıca havalimanlarında da Turuncu Masa hizmetinin başlatıldığını, 38 havalimanının "Engelsiz Havalimanı Kuruluşu" unvanı, 41 havalimanının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Erişilebilirlik Belgesi sahibi olduğunu belirtti.

Hizmet istatistikleri ve dijital çözümler

Bakan Uraloğlu, son yıllarda sağlanan hizmetlerle ilgili olarak şu verileri paylaştı:

• "Son 10 yılda YHT ve ana hat trenlerinde 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı."

• Karayolu ulaşımında: 2024'te 1,8 milyon, 2025'in ilk 11 ayında ise 1 milyon 671 bin engelli vatandaş şehirlerarası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandı.

• "Herkes İçin Hareketlilik" mobil uygulamasıyla dijital çözümler geliştirildiğini, 12 Ar-Ge projesine 100 milyon lira destek sağlandığını ve projelerin yapay zeka, görüntü işleme, gerçek zamanlı rehberlik gibi yenilikçi uygulamalar içerdiğini söyledi.

• Denizcilikte "Engelsiz Denizler Projesi" ile yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletlerinin zorunlu hale getirildiğini; haberleşmede e-Devlet Kapısı üzerinden işaret diliyle destek sunan Engelsiz Çağrı Merkezi'nin hayata geçirildiğini belirtti.

• PTT aracılığıyla 2024'te 467 bin, bu yıl ekim sonu itibarıyla 315 bin engelli vatandaşın aylıklarının evde teslim edildiğini, internet servis sağlayıcılarının yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunanlara %25 indirim sunduğunu ve Türkiye Kart ile engelli ve gazi vatandaşlara yeni imtiyazlar sağlandığını aktardı.

Anma ve kutlama

Bakan Uraloğlu, TCDD'nin 169'uncu kuruluş yıl dönümü kapsamında yarın 169 engelli vatandaşın YHT ile Konya'ya uğurlanacağını söyledi ve bu tür projelerin artarak devam edeceğini vurguladı. Konuşmasını 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten duygularıyla kutlayarak sonlandırdı.

