Uraloğlu: Kaptan 'Dron saldırısı var' dedi — KAIROS ve VIRAT olayında son durum

Karadeniz açıklarında kurtarma çalışmaları ve iddialar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz açıklarında yabancı menşeli KAIROS ve VIRAT isimli tanker gemilerinde yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, ilk gemide 25 denizcinin bulunduğunu ve yangın anında bunların kurtarılmasının önemine dikkat çekti. Kıyı Emniyeti ekiplerinin cesur müdahalesiyle denizcilerin önce botlara ardından karaya güvenli şekilde çıkarıldığını, herhangi bir yaralanma ya da sağlık sorunuyla karşılaşılmadığını belirtti.

KAIROS’ta dıştaki yangının söndürüldüğünü, ancak geminin içinde yangının sürdüğünü söyleyen Uraloğlu, müdahalelerin ihtiyatla devam ettiğini ve şu anda can kaybı ya da sağlık sorununa rastlanmadığını vurguladı. KAIROS gemisinin Kandıra açıklarında bulunduğu kaydedildi.

VIRAT ile ilgili olarak Bakan şunları aktardı: 'Orada bir patlama, saldırı… ileri saatlerde ya da ilerleyen günlerde daha detaylı açıklama yapma ihtiyacı olacak. Orada bir yangın oluşmadı en azından bu kıymetliydi ama kaptanın, ‘Dron saldırısı var’ diye yardım çağrısı olmuştu.' Sahil Güvenlik botlarının bölgeye giderek gemiyi yakından takip ettiği, yangın olmadığı için tahliye talebi gelmediği belirtildi.

Uraloğlu, her iki geminin de tanker olduğunu ve boş olmalarının olumlu bir faktör olduğunu ifade ederek, tankerde yangına müdahalenin özel eğitim gerektirdiğini, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Gemilerin limanlara çekilme süreciyle ilgili olarak Bakan, 'Onları muhtemelen karaya çekilmesi, birincideki yangının sönmesi neticesinde ve diğeriyle ilgili tespitlerin yapılmasından sonra limanlara çekilmesi söz konusu olacak' dedi.

Olayın münhasır ekonomik bölge sınırları içinde gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordinasyon halinde olduklarını, olayın tekerrür etmemesi için gerekli tüm çabayı göstereceklerini ve deniz trafiği ile güvenliğinin öncelikleri olduğunu vurguladı.

