Ürdün, İsrail’in Gazze Saldırılarına Karşı Uluslararası Eylem Çağrısı Yaptı

Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yeniden başlattığı saldırıların durması ve insani yardımların bölgeye girişinin sağlanması için "acil ve etkili uluslararası eylem" çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cezayir, Mısır, Bulgaristan, Slovenya ve Avusturya'nın dışişleri bakanlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, Gazze'de ateşkesin devam etmesi ve yardımların ulaştırılması için atılan adımları ele aldı.

Safedi, Gazze'de acil ateşkesin sürdürülmesi ve Mısır, Katar ve ABD'nin çabalarıyla tamamlanan takas anlaşmasına bağlı kalınmasının önemini vurguladı.

Bakan Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ve insani yardımın bölgeye ulaşımını engellemesinin "yıkıcı sonuçları" olacağına dikkat çekti. Ayrıca, İsrail’in gıdayı silah olarak kullanmasını şiddetle kınadı.

Safedi, Türkiye dahil tüm uluslararası toplumu, İsrail'in saldırılarını durdurması ve sınır kapılarını insani yardım girişine açması konularında "acil uluslararası eylem" için harekete geçmeye çağırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki duruma da dikkat çeken Safedi, İsrail'in bölgedeki yasa dışı eylemlerinin sosyal patlamalara yol açma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, 19 Ocak’ta başlayan ateşkesi bozarak, 18 Mart’ta Gazze Şeridi'ne yeniden saldırılara başladı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, son üç gündeki saldırılarda en az 710 Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda ölü sayısının ise 49 bin 617'ye, yaralı sayısının da 112 bin 950'ye ulaştığı bildirildi.