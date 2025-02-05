Ürdün Kralı II. Abdullah ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Amman'da Görüştü

Ürdün Kralı ve Almanya Cumhurbaşkanı Amman'da Buluştu

Ürdün Kralı II. Abdullah ile Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Amman'da bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirdi. Bu önemli görüşme, Steinmeier'in ülkeye yaptığı resmi ziyaret kapsamında gerçekleşti.

İkili İlişkiler ve Ortak Fırsatlar

İki lider, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldı. Kral II. Abdullah, Almanya’nın Ürdün’e olan desteğini takdir ederek, “Bölgede son yıllarda yaşanan zorluklara rağmen ikili ilişkilerimiz güçlendi ve iş birliğimiz arttı.” dedi.

Orta Doğu Barışı için İş Birliği

Kral Abdullah, Almanya’nın İsrail-Filistin meselesindeki iki devletli çözüm ilkesine verdiği desteğe de dikkat çekti. “İki ülke arasında, aralarında gelecek vaat eden ilişkilerin kurulmasına, Orta Doğu’da barış, dayanışma ve refahın sağlanmasına katkı sağlayacak birçok fırsat mevcuttur.” ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve Gerilim Uyarıları

Kral, Gazze Şeridi’nde varılan ateşkes anlaşmasının sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da gerilimi tırmandırması konusunda uyarıda bulundu.

Steinmeier’in Bölgesel Turu

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Suudi Arabistan, Ürdün ve Türkiye'yi kapsayan bir ziyaretler dizisine başlayacağı bilgisi de paylaşılmıştı.