Uşak'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Bebek, 10 Yaralı

Uşak'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek olmak üzere 10 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 23:36
Kaza Detayları

Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi, Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerindeki Şehit Erkan Tümer Köprülü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre, Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda seyir halinde olan N.Y. (20) idaresindeki 27 L 9523 plakalı otomobil ile merkez istikametine dönüş yapmak isteyen M.Ç.B. (37) yönetimindeki 64 AEL 310 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrulurken, 64 AEL 310 plakalı otomobil refüje çıkarak durabildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada sürücüler ile araçlardaki yolcular S.B. (9), E.B. (32), A.B. (50), H.B. (32), D.B. (27), M.B. (1), O.K. (45) ve B.Ç. (26) yaralandı. Yaralılardan 1'inin bebek (M.B. 1) olduğu belirtildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere sevk etti.

Soruşturma başlatıldı; yetkililer kazayla ilgili incelemenin sürdüğünü ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını bildirdi.

