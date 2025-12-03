Uşak'ta Kanalizasyonda Bulunan 4,5 Aylık Cenin: Polis 2 Günde Sahibini Belirledi

Uşak'ta Kanalizasyonda Bulunan 4,5 Aylık Cenin Polis Tarafından 2 Günde Tespit Edildi

Olayın ayrıntıları

Olay, 1 Aralık günü Ünalan Mahallesi 3 Nisan Sokaktaki kanalizasyon hattında meydana geldi. Bölgedeki tıkanıklığı gidermek için gelen belediye işçileri, çalışma sırasında kanalizasyon içinde bir cenin olduğunu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yapılan inceleme sonrası cenini Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı.

Polisin çalışması ve tespit

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kanalizasyon hattına atık aktaran bağlantıları belirlemek üzere titiz bir inceleme yürüttü. Yapılan çalışma sonucu hattın 49 daireden atığa açık olduğu saptandı. Polis ekipleri ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçerek bu dairelerde yaşayanların hamilelik durumlarını araştırdı.

Otopsi raporu, ceninin 4,5 aylık olduğunu ortaya koydu. Bu süreye uyduğu belirlenen kişilerin bulunduğu daireler arasında yaşayan 25 yaşındaki B.E. ön plana çıktı ve polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesi

İfadesinde erkek arkadaşından hamile kaldığını, tuvalette rahatsızlanıp düşük yaptığını öne süren B.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer incelemelerin sürdüğünü bildiriyor.

