Uşak'ta Kanalizasyonda Cenin Bulundu
Belediye ekipleri çalışma sırasında tespit etti
Uşak'ta kanalizasyonda oluşan tıkanıklığı gidermek için çalışma yapan belediye ekipleri, müdahale sırasında kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark etti.
Olay, Ünalan Mahallesi 3. Nisan Sokaktaki kanalizasyonda gerçekleşti. Ekiplerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak polis sevk edildi.
İnceleme ve soruşturma
Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kanalizasyondan çıkarılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
UŞAK'TA BELEDİYE EKİPLERİ KANALİZASYONDA OLUŞAN TIKANIKLIĞI AÇMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPTIĞI SIRADA KANALİZASYON İÇERİSİNDE CENİN BULUNDU.