Uşak'ta Kanalizasyonda Cenin Bulundu

Belediye ekipleri çalışma sırasında tespit etti

Uşak'ta kanalizasyonda oluşan tıkanıklığı gidermek için çalışma yapan belediye ekipleri, müdahale sırasında kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark etti.

Olay, Ünalan Mahallesi 3. Nisan Sokaktaki kanalizasyonda gerçekleşti. Ekiplerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak polis sevk edildi.

İnceleme ve soruşturma

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kanalizasyondan çıkarılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

