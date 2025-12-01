Uşak'ta Kanalizasyonda Cenin Bulundu

Uşak'ta kanalizasyon temizliği yapan ekipler, Ünalan Mahallesi'ndeki hattaki tıkanıklığı açarken kanalizyonda cenin buldu; cenin morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 19:51
Belediye ekipleri çalışma sırasında tespit etti

Uşak'ta kanalizasyonda oluşan tıkanıklığı gidermek için çalışma yapan belediye ekipleri, müdahale sırasında kanalizasyon içinde cenin olduğunu fark etti.

Olay, Ünalan Mahallesi 3. Nisan Sokaktaki kanalizasyonda gerçekleşti. Ekiplerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak polis sevk edildi.

İnceleme ve soruşturma

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kanalizasyondan çıkarılan cenin, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

