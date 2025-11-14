Uşak'ta Otomobil Hırsızları Yakalandı: 1 Tutuklu, 1 Serbest

Uşak'ta park halindeki otomobili çalan 2 şüpheli yakalandı; adliyeye sevk edilenlerden N.E. (20) tutuklandı, V.G. (23) serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:39
Uşak merkezde park halindeki bir otomobilin çalınmasının ardından polis ekipleri kısa sürede iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Olayda bir şüpheli tutuklanırken diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Olay ve müdahale

Olay, Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi Şehit Ali Rıza Horasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Araç sahibi M.G. (58), park ettiği otomobile daha sonra geldiğinde aracın yerinde olmadığını fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Soruşturma ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kamera incelemeleri sonucunda çalınan otomobilin Aybey Mahallesi Şehit Feridun Alabaş Caddesi üzerinde olduğu tespit edildi ve şüpheliler V.G. (23) ile N.E. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E. tutuklanırken, V.G. serbest bırakıldı.

Olay anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

