Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 147 gr Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Operasyon ve Ele Geçirilenler
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ile mücadele kapsamında il merkezinde durdurdukları 2 ayrı otomobilde arama yaptı.
Yapılan aramalarda toplam 147 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltı ve Yargı Süreci
Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
