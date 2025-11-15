Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 147 gr Metamfetamin ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Uşak'ta Narkotik ekipleri 2 otomobilde 147 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi; 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 12:15
Operasyon ve Ele Geçirilenler

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ile mücadele kapsamında il merkezinde durdurdukları 2 ayrı otomobilde arama yaptı.

Yapılan aramalarda toplam 147 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltı ve Yargı Süreci

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

