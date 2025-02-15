Üsküdar'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı: İki Otomobilden Hayalet Ekran Çaldı

Üsküdar'da hayalet ekran çalan hırsızlık şüphelisi, tutuklandı. Ekipler diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:44
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:44
Üsküdar'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı: İki Otomobilden Hayalet Ekran Çaldı

Üsküdar'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Üsküdar'da, iki ayrı otomobilden hayalet ekran çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede otomobillerden hayalet ekranların çalındığı ihbarı üzerine hızlıca harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucunda, 46 noktada 89 saatlik kamera kayıtları incelendi. Bu incelemeler neticesinde motosikletli iki şüpheliden birinin, otomobilden hayalet ekranını çaldığı, diğerinin ise onu beklediği tespit edildi.

Motosikletin plakasından kimliği belirlenen şüpheli Emre D., Esenyurt'ta yakalandı. Adresinde yapılan aramada, şüphelinin kullandığı kask, el korumalığı, tornavida ve çeşitli hırsızlık aparatları bulunarak ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, “otomobilden hırsızlık” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 72 kaydı bulunan şüphelinin motosikleti, trafikten men ve haciz işlemleri nedeniyle yediemin otoparkına çekildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, askerden kaçtığı tespit edilen Emre D., askeri inzibata teslim edildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
16 Şubat 2025 Gündem Özeti: Siyasi ve Spor Gelişmeleri İzleyin
2
İzmir'de Bariyere Çarpan Araçta Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Trump ve Musk, Medyanın Ayrıştırma Çabalarına Tepki Gösterdi
4
Malatya'da Yaban Domuzu Sürek Avı Gerçekleştirildi
5
İmamoğlu, Başakşehir'de Hızır Lokması Paylaşımında Alevi İnancına Vurgu Yaptı
6
Kahtalı Mıçe için Antalya'da Veda Töreni Düzenlendi
7
Malatya'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 7 Şüpheli Gözaltında

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor