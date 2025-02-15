Üsküdar'da Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı: İki Otomobilden Hayalet Ekran Çaldı

Üsküdar'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Zanlı Tutuklandı

Üsküdar'da, iki ayrı otomobilden hayalet ekran çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede otomobillerden hayalet ekranların çalındığı ihbarı üzerine hızlıca harekete geçti.

Ekiplerin yaptığı titiz çalışma sonucunda, 46 noktada 89 saatlik kamera kayıtları incelendi. Bu incelemeler neticesinde motosikletli iki şüpheliden birinin, otomobilden hayalet ekranını çaldığı, diğerinin ise onu beklediği tespit edildi.

Motosikletin plakasından kimliği belirlenen şüpheli Emre D., Esenyurt'ta yakalandı. Adresinde yapılan aramada, şüphelinin kullandığı kask, el korumalığı, tornavida ve çeşitli hırsızlık aparatları bulunarak ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, “otomobilden hırsızlık” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 72 kaydı bulunan şüphelinin motosikleti, trafikten men ve haciz işlemleri nedeniyle yediemin otoparkına çekildi. Yapılan araştırmalar sonucunda, askerden kaçtığı tespit edilen Emre D., askeri inzibata teslim edildi.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.