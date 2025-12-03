Üsküdar'da İETT Otobüsü Börekçiye Daldı: 4 Yaralı

Üsküdar'da İETT otobüsü börekçiye daldı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Üsküdar'da seyir halindeki bir İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak 5 katlı bir binanın giriş katında bulunan börekçiye daldı. Çarpmanın etkisiyle iş yerinde hasar oluşurken, olayda 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bulgurlu Mahallesi Karlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Otobüs önce kavşakta dönen bir otomobile çarptı, ardından iş yerine yönelerek börekçiye girdi.

Kazada otobüs şoförü ile araç içerisinde bulunan üç yolcu hafif şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otobüs, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, çarpma ve sonrası anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüsün ilerleyişi, otomobile çarpması ve daha sonra börekçiye doğru yönelmesi açıkça görülüyor.

Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

