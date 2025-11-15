Üsküdar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, Sürücü Gözaltında

Kuzguncuk Paşa Limanı Caddesi'nde kontrol kaybı sonucu park halindeki araca çarpma

Üsküdar'ın Kuzguncuk Mahallesi Paşa Limanı Caddesinde meydana gelen kazada, Beykoz istikametine seyir halindeki Fatih Ö. idaresindeki 34 JF 0592 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir araca çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, daha sonra bir binanın duvarındaki doğalgaz kutusuna çarparak durabildi. Olay ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, İGDAŞ, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla araç içinde sıkışan iki kişi çıkarıldı ve ambulanlarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin vücudunda kırıklar olduğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazaya karışan otomobilin içinde alkol şişeleri tespit etti ve sürücü Fatih Ö. gözaltına alındı.

Kazaya karışan araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

