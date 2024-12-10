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Üsküp'te 'Uluslararası Hukukun Başarısızlıkları ve Geleceği' Konferansı Düzenlendi

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde düzenlenen konferansta uluslararası hukukun geleceği tartışıldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 15:22
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 15:31
Üsküp'te 'Uluslararası Hukukun Başarısızlıkları ve Geleceği' Konferansı Düzenlendi

Üsküp'te Uluslararası Hukuk Tartışmaları

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle 'Uluslararası Hukukun Başarısızlıkları ve Geleceği: Gazze, Ukrayna ve Balkanlar Perspektifleri' konulu bir konferans gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Kuzey Makedonya merkezli Balkan Çalışmaları Vakfı (BSF) ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde düzenlendi.

Uluslararası Katılım ve Konferansın Amacı

Konferansa, Kuzey Makedonya, Türkiye, İngiltere, İtalya, İspanya ve Slovenya'dan uluslararası hukuk alanında uzman araştırmacılar katıldı. BSF Başkanı Sevba Abdula, Uluslararası hukukun başarısızlıkları ve geleceğine odaklanan dört oturumdan oluşan bu etkinliğin, Gazze ve Ukrayna ile Balkanlar'dan örneklerle desteklenmesinin önemine değindi.

Uluslararası Hukukun Önemi

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Hasan Basri Bülbül, uluslararası hukukun günümüzdeki önemini vurgulayarak, yetersizliklere dikkat çekti. Bülbül, 'Uluslararası hukukun bu yaşanan çatışmalar karşısında korunması gereken bir değer olduğunu ancak sıkça ihlal edildiğini görüyoruz.' dedi.

Çözüm Odaklı Yaklaşımlar

Bülbül, konferansın, hem Gazze'de hem de Ukrayna'daki gerilimlerin çözümüne katkı sağlamasını umduğunu belirtti. 'Batı dünyasının her iki meseleyi ele alışındaki ikircikli tavır oldukça rahatsız edici,' ifadelerini kullandı.

WOLAS Genel Koordinatöründen Açıklama

WOLAS Genel Koordinatörü Ömer Doğubey Aslan, konferansın amacının hem sorunların belirlenmesi hem de uluslararası hukukun rolünün gözden geçirilmesi olduğunu vurguladı. Aslan, özellikle Gazze'deki krizin ve Ukrayna'daki savaşın uluslararası hukuk sistemine etkilerini sorguladıklarını aktardı.

Sorunlardan Çözümlere

Aslan, 'Bu konferans yalnızca sorunları teşhis etmekle kalmıyor, aynı zamanda çözümler sunmayı ve uluslararası hukuk sisteminin rolünü yeniden düşünmeyi amaçlıyor.' diyerek sözlerini tamamladı. Konferans, uluslararası hukuk alanında önemli tartışmalara kapı araladı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle "Uluslararası...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle "Uluslararası Hukukun Başarısızlıkları ve Geleceği: Gazze, Ukrayna ve Balkanlar Perspektifleri" konulu konferans düzenlendi. Kuzey Makedonya merkezli Balkan Çalışmaları Vakfı (BSF) ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde düzenlenen konferansa katılan BSF Başkanı Sevba Abdula, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle "Uluslararası...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle "Uluslararası Hukukun Başarısızlıkları ve Geleceği: Gazze, Ukrayna ve Balkanlar Perspektifleri" konulu konferans düzenlendi. Kuzey Makedonya merkezli Balkan Çalışmaları Vakfı (BSF) ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliğinde düzenlenen konferansa katılan BSF Başkanı Sevba Abdula, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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