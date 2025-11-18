Uzman: Türkiye'de Antibiyotik Tüketimi %115 Arttı

Sivas Devlet Hastanesi eczacısı Makbule Mine Özyazıcı: Türkiye’de antibiyotik tüketimi son 20 yılda %115 arttı; direnç OECD'de en yüksek seviyede.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:00
Uzman: Türkiye'de Antibiyotik Tüketimi %115 Arttı

Uzman: Türkiye'de Antibiyotik Tüketimi %115 Arttı

Makbule Mine Özyazıcı uyardı: Bilinçsiz kullanım antimikrobiyal direnci büyütüyor

Sivas Devlet Hastanesi eczacılarından Farmakovijilans Sorumlusu Ecz. Makbule Mine Özyazıcı, Türkiye’de antibiyotik tüketiminin son 20 yılda %115 arttığını ve direnç oranlarının OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyelerde olduğunu belirtti.

Özyazıcı, antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımına dikkat çekerek yanlış kullanımın tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini söyledi. Antibiyotiklerin yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi ettiğini vurguladı ve şöyle dedi: "Antibiyotikler ateş düşürücü veya ağrı kesici değildir. Soğuk algınlığı ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıklarda etkisi yoktur."

Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerin güçlenmesine ve ilaçlara direnç geliştirmesine yol açtığını ifade eden Özyazıcı, bunun antimikrobiyal direnç olarak adlandırıldığını ve küresel bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 700 bin kişinin antibiyotik direnci nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlatan Özyazıcı, mevcut artışın devam etmesi halinde bu sayının 2050 yılında yıllık 10 milyona ulaşabileceğini kaydetti.

Özyazıcı, Türkiye’deki artışa dikkat çekerek hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanımının tehlikeli olduğunu vurguladı. "Hastalar kendilerini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce bırakmamalıdır. Antibiyotikler sadece bireyi değil, toplum sağlığını da etkileyen ilaçlardır" diye konuştu.

SİVAS DEVLET HASTANESİ ECZACILARINDAN MAKBULE MİNE ÖZYAZICI, YANLIŞ ANTİBİYOTİK KULLANIMININ...

SİVAS DEVLET HASTANESİ ECZACILARINDAN MAKBULE MİNE ÖZYAZICI, YANLIŞ ANTİBİYOTİK KULLANIMININ ZARARLARINA DEĞİNEREK UYARILARDA BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı
2
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
3
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
4
Milyonluk Develer Gelin Gibi Süsleniyor: Saraçlarda Sezon Yoğunluğu
5
Samsun'da Kavşakta Çarpışma: 2 Yaralı
6
Kırklareli Vize'de Yerli ve Milli Yulaf Çeşitleri Demonstrasyonu
7
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları