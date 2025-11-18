Uzman: Türkiye'de Antibiyotik Tüketimi %115 Arttı

Makbule Mine Özyazıcı uyardı: Bilinçsiz kullanım antimikrobiyal direnci büyütüyor

Sivas Devlet Hastanesi eczacılarından Farmakovijilans Sorumlusu Ecz. Makbule Mine Özyazıcı, Türkiye’de antibiyotik tüketiminin son 20 yılda %115 arttığını ve direnç oranlarının OECD ülkeleri arasında en yüksek seviyelerde olduğunu belirtti.

Özyazıcı, antibiyotiklerin bilinçsiz kullanımına dikkat çekerek yanlış kullanımın tüm dünyada ciddi bir sağlık sorunu haline geldiğini söyledi. Antibiyotiklerin yalnızca bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi ettiğini vurguladı ve şöyle dedi: "Antibiyotikler ateş düşürücü veya ağrı kesici değildir. Soğuk algınlığı ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıklarda etkisi yoktur."

Yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının bakterilerin güçlenmesine ve ilaçlara direnç geliştirmesine yol açtığını ifade eden Özyazıcı, bunun antimikrobiyal direnç olarak adlandırıldığını ve küresel bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 700 bin kişinin antibiyotik direnci nedeniyle yaşamını yitirdiğini hatırlatan Özyazıcı, mevcut artışın devam etmesi halinde bu sayının 2050 yılında yıllık 10 milyona ulaşabileceğini kaydetti.

Özyazıcı, Türkiye’deki artışa dikkat çekerek hekim önerisi olmadan antibiyotik kullanımının tehlikeli olduğunu vurguladı. "Hastalar kendilerini iyi hissetse bile tedaviyi hekimin belirttiği süreden önce bırakmamalıdır. Antibiyotikler sadece bireyi değil, toplum sağlığını da etkileyen ilaçlardır" diye konuştu.

