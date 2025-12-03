Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu

Uzman Dr. Karagözoğlu'ndan çocuklarda gece idrar kaçırma uyarısı

Medical Point Gaziantep’te tedavi mümkün

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, çocuklarda sık görülen gece idrar kaçırma (enürezis nokturna) konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Gece idrar kaçırma çocukların suçu değildir. Hem çocuklar hem de aileler için endişe verici olan bu durumun çoğu zaman tedavi edilebilir olduğunu vurgulayan Dr. Karagözoğlu, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nin bu alanda önemli bir merkez olduğunu söyledi.

"Özel tedaviyle yüksek başarı oranlarına ulaşıyoruz"

Dr. Karagözoğlu, gece idrar kaçırmanın sanıldığından daha yaygın olduğunu belirterek, altta yatan tıbbi, gelişimsel veya psikolojik nedenlerin araştırılması gerektiğini ifade etti. Özellikle yaşına göre mesane kapasitesinin yetersizliği, genetik faktörler, uyku derinliği ve hormon dengesizlikleri gibi etkenlerin ayrıntılı değerlendirildiğini açıkladı.

Tedavi yaklaşımlarını anlatan Dr. Karagözoğlu, "Ayrıntılı çocuk ürolojisi değerlendirmesi, gerekirse görüntüleme ve laboratuvar testleri, davranışsal ve fiziksel tedaviler ve ilaç tedavisi seçenekleri, aile danışmanlığı gibi pek çok yöntem bir arada uygulanıyor" dedi.

Çoğu çocukta düzenli takip ve uygun tedaviyle kalıcı iyileşme sağlanabiliyor. Dr. Karagözoğlu, ailelere şu çağrıda bulundu: "Bu sorunla karşılaşan aileler kesinlikle umutsuzluğa kapılmasın. Çoğu çocukta düzenli takip ve uygun tedaviyle kalıcı iyileşme sağlanabildiği gibi modern altyapısı ve uzman kadrosuyla çocuk ürolojisi alanında bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri olarak gece idrar kaçırma problemi yaşayan çocukların özgüvenlerini yeniden kazanmalarına destek oluyoruz"

UZMAN DR. KARAGÖZOĞLU’NDAN GECE İDRAR KAÇIRMAYA YÖNELİK AİLELERE UYARILAR