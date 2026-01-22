Uzman Uyardı: Donma Geç Kalınırsa Uzuv Kaybı Olabilir

Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, soğuk havalarda el, ayak ve kulaklarda donma riskine dikkat çekti; geç müdahale kalıcı hasar ve uzuv kaybına yol açabilir.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 09:31
Uzman Uyardı: Donma Geç Kalınırsa Uzuv Kaybı Olabilir

Uzman Uyardı: Donma Geç Kalınırsa Uzuv Kaybı Olabilir

Sivas Medicana'dan kritik uyarı: Erken müdahale hayat kurtarıyor

Sivas Medicana Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle birlikte özellikle el, ayak ve kulak gibi uç bölgelerin ciddi risk altında olduğunu açıkladı. Dr. Özkaya, geç kalınan müdahalelerin kalıcı hasarlara ve uzuv kayıplarına yol açabileceğini vurguladı.

Havaların soğumasıyla birlikte uzun süre soğuğa maruz kalan kişilerde donma vakaları artmaya başladı. İlk belirtiler genellikle el ve ayak parmaklarında uyuşma, karıncalanma ve renk değişikliği olarak kendini gösteriyor. Süreç ilerledikçe cilt soluk beyaz bir görünüm alıyor; zamanında müdahale edilmezse morarma ve doku kayıpları oluşabiliyor.

Risk grupları arasında açık havada çalışanlar, yaşlılar, çocuklar ile diyabet ve kalp hastalığı bulunan bireyler yer alıyor. Ayrıca ıslak eldivenler, sıkı ayakkabılar ve uzun süre hareketsiz kalmanın donmayı hızlandırdığı belirtiliyor.

Donma şüphesi olan durumlarda el ve ayakları ani şekilde sıcak suya sokmanın yanlış olduğuna dikkat çeken Dr. Özkaya, 'Uzun süre maruz kalındığında soğuk dokulara zarar verebilir. El ve ayak parmakları soğuğa karşı en savunmasız bölgelerimizdir. Donma genelde önce uyuşma, karıncalanma ve renk değişikliğiyle başlar. Cilt soluk beyaz olur, ilerleyen zamanlarda morarmaya başlar. Bu aşamada müdahale edilmezse doku hasarı derinleşir ve kalıcı sorunlara yol açabilir' dedi.

Uygun yaklaşımın nazik ve kontrollü ısıtma olduğunu belirten Dr. Özkaya, donma şüphesi varsa kişinin öncelikle kuru ve sıcak bir ortama alınması gerektiğini; aniden sıcak su uygulamasından kaçınılması gerektiğini söyledi. Erken fark edilen donmaların tamamen tedavi edilebilir olduğunu, geç fark edilen vakalarda ise cerrahi müdahale gerekebileceğini kaydetti.

'Ampütasyon yapılabilir'

Dr. Özkaya, çok ciddi donma vakalarında el ve ayak parmakları ile kulak gibi bölgelerin donmanın seviyesine göre kesilmek zorunda kalınabileceğini belirterek, 'Kalp ve diyabet hastalığı olanlarda uzun süre soğuğa maruz kalmak, yanık hastalarında olduğu gibi ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Bu nedenle hastalar donma ile geldiğinde, biz onları yanık tedavisine benzer şekilde yatırarak tedavi ediyoruz ve maalesef gerekli görülürse ampütasyon işlemleri de yapılabiliyor' uyarısında bulundu.

Özetle, korunma öncelikli: elden, ayaktan ve kulaklardan başlayarak kuru ve sıcak kalmak, uygun eldiven ve ayakkabı kullanmak ve uyuşma hissedildiğinde vakit kaybetmeden sıcak bir ortama geçip sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşıyor.

Uzmanı dondurucu soğuklara karşı uyardu: "Geç kalınırsa uzuv kaybı olabilir"

Uzmanı dondurucu soğuklara karşı uyardu: "Geç kalınırsa uzuv kaybı olabilir"

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KUZKA 2025 Destinasyon Geliştirme Programı'nda 2 Proje Desteklenecek
2
Diyarbakır’da 'Meme Kanserinde Erken Tanı' Eğitimi: Mamografi ve Farkındalık Öne Çıktı
3
Hatay’ın Tarihi Meclis Binası 200 Fore Kazık Üzerine Aslına Uygun Yeniden İnşa Edildi
4
Bayburt’ta Sağlık Personeline Afet Bilinci Eğitimi ve UMKE Tanıtımı
5
Diyarbakır'da Meme Kanserinde Erken Tanı Eğitimi: Farkındalık Artıyor
6
Çermik Alabuğday'a Yeni Aile Sağlığı Merkezi Onaylandı
7
URAW Kozmetik'ten Saç Dökülmesine Yeni Umut

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları