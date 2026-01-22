Uzman Uyardı: Donma Geç Kalınırsa Uzuv Kaybı Olabilir

Sivas Medicana'dan kritik uyarı: Erken müdahale hayat kurtarıyor

Sivas Medicana Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü'nden Doç. Dr. Neşe Kurt Özkaya, soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle birlikte özellikle el, ayak ve kulak gibi uç bölgelerin ciddi risk altında olduğunu açıkladı. Dr. Özkaya, geç kalınan müdahalelerin kalıcı hasarlara ve uzuv kayıplarına yol açabileceğini vurguladı.

Havaların soğumasıyla birlikte uzun süre soğuğa maruz kalan kişilerde donma vakaları artmaya başladı. İlk belirtiler genellikle el ve ayak parmaklarında uyuşma, karıncalanma ve renk değişikliği olarak kendini gösteriyor. Süreç ilerledikçe cilt soluk beyaz bir görünüm alıyor; zamanında müdahale edilmezse morarma ve doku kayıpları oluşabiliyor.

Risk grupları arasında açık havada çalışanlar, yaşlılar, çocuklar ile diyabet ve kalp hastalığı bulunan bireyler yer alıyor. Ayrıca ıslak eldivenler, sıkı ayakkabılar ve uzun süre hareketsiz kalmanın donmayı hızlandırdığı belirtiliyor.

Donma şüphesi olan durumlarda el ve ayakları ani şekilde sıcak suya sokmanın yanlış olduğuna dikkat çeken Dr. Özkaya, 'Uzun süre maruz kalındığında soğuk dokulara zarar verebilir. El ve ayak parmakları soğuğa karşı en savunmasız bölgelerimizdir. Donma genelde önce uyuşma, karıncalanma ve renk değişikliğiyle başlar. Cilt soluk beyaz olur, ilerleyen zamanlarda morarmaya başlar. Bu aşamada müdahale edilmezse doku hasarı derinleşir ve kalıcı sorunlara yol açabilir' dedi.

Uygun yaklaşımın nazik ve kontrollü ısıtma olduğunu belirten Dr. Özkaya, donma şüphesi varsa kişinin öncelikle kuru ve sıcak bir ortama alınması gerektiğini; aniden sıcak su uygulamasından kaçınılması gerektiğini söyledi. Erken fark edilen donmaların tamamen tedavi edilebilir olduğunu, geç fark edilen vakalarda ise cerrahi müdahale gerekebileceğini kaydetti.

'Ampütasyon yapılabilir'

Dr. Özkaya, çok ciddi donma vakalarında el ve ayak parmakları ile kulak gibi bölgelerin donmanın seviyesine göre kesilmek zorunda kalınabileceğini belirterek, 'Kalp ve diyabet hastalığı olanlarda uzun süre soğuğa maruz kalmak, yanık hastalarında olduğu gibi ciddi hasarlara neden olabilmektedir. Bu nedenle hastalar donma ile geldiğinde, biz onları yanık tedavisine benzer şekilde yatırarak tedavi ediyoruz ve maalesef gerekli görülürse ampütasyon işlemleri de yapılabiliyor' uyarısında bulundu.

Özetle, korunma öncelikli: elden, ayaktan ve kulaklardan başlayarak kuru ve sıcak kalmak, uygun eldiven ve ayakkabı kullanmak ve uyuşma hissedildiğinde vakit kaybetmeden sıcak bir ortama geçip sağlık kuruluşuna başvurmak hayati önem taşıyor.

