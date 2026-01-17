Uzman Uyardı: Karbonmonoksit Zehirlenmesi En Ölümcül Gaz Zehirlenmesi — 26 Vaka

Uzman Uyardı: Karbonmonoksit Zehirlenmesi En Ölümcül Gaz Zehirlenmesi

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Danışman Hekimi Hakan Aydın, havaların soğumasıyla birlikte karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi riskinin arttığını belirtti. Aydın, 1 Ocak’tan bu yana 26 vaka ile karşılaşıldığını söyledi ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

UZEM’in 7/24 hizmeti

Aydın, merkezin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini vurgulayarak, "Burada hem halkımıza hem vatandaşlara hem de sağlık kuruluşlarından özellikle hastanelerden zehirlenme vakalarına 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı. UZEM, zehirlenme vakalarında hem vatandaşlara hem de acil servis hekimlerine bilgi desteği sağlıyor.

Belirtiler: Baş ağrısı ilk sinyal

Aydın, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olduğunu, maruziyetin fark edilemeyebileceğini söyledi. Belirtilerin grip benzeri olabildiğini, ancak ateş olmaması ile ayrıştığını belirten Aydın, "En sık görülen ve en erken ortaya çıkan belirti baş ağrısı" diye konuştu. Bu tür belirtiler gösteren kişiler, ateşleri yoksa karbonmonoksit zehirlenmesini de akıllarına getirmeliler.

Riskler ve alınması gereken önlemler

Aydın, karbonmonoksit zehirlenmelerinin "gaz zehirlenmeleri arasında en ölümcül olan zehirlenmelerden biri" olduğuna dikkat çekti. Özellikle soba borularında oluşan çatlakların bantla kapatılmaması gerektiğini, bu boruların değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Sobanın kurulumunun teknik kurallara uygun ve dikkatli yapılmasının önemine işaret etti.

Ayrıca, soğuk havalarda mutfaklardaki menfezlerin dışarıdan soğuk gelmesin diye kapatılmasının ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu belirten Aydın, bu uygulamadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Acil durumda ne yapılmalı?

Aynı odadaki kişilerde benzer semptomlar görüldüğünde, ortamdan hızla uzaklaşılması ve hemen ambulansın aranması gerektiğini vurgulayan Aydın, belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden profesyonel yardım alınmasını önerdi.

Hakan Aydın ve UZEM yetkilileri, vatandaşları uyarıyor: Karbonmonoksit riskine karşı önlem alın, şüphede profesyonel yardım isteyin.

