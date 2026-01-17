Uzman Uyardı: Karbonmonoksit Zehirlenmesi En Ölümcül Gaz Zehirlenmesi — 26 Vaka

UZEM Danışman Hekimi Hakan Aydın, karbonmonoksit zehirlenmelerinin en ölümcül gaz zehirlenmesi olduğunu ve 1 Ocak’tan bu yana 26 vaka görüldüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 12:37
Uzman Uyardı: Karbonmonoksit Zehirlenmesi En Ölümcül Gaz Zehirlenmesi — 26 Vaka

Uzman Uyardı: Karbonmonoksit Zehirlenmesi En Ölümcül Gaz Zehirlenmesi

Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) Danışman Hekimi Hakan Aydın, havaların soğumasıyla birlikte karbonmonoksit (CO) zehirlenmesi riskinin arttığını belirtti. Aydın, 1 Ocak’tan bu yana 26 vaka ile karşılaşıldığını söyledi ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

UZEM’in 7/24 hizmeti

Aydın, merkezin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini vurgulayarak, "Burada hem halkımıza hem vatandaşlara hem de sağlık kuruluşlarından özellikle hastanelerden zehirlenme vakalarına 7 gün 24 saat danışmanlık hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı. UZEM, zehirlenme vakalarında hem vatandaşlara hem de acil servis hekimlerine bilgi desteği sağlıyor.

Belirtiler: Baş ağrısı ilk sinyal

Aydın, karbonmonoksit gazının renksiz ve kokusuz olduğunu, maruziyetin fark edilemeyebileceğini söyledi. Belirtilerin grip benzeri olabildiğini, ancak ateş olmaması ile ayrıştığını belirten Aydın, "En sık görülen ve en erken ortaya çıkan belirti baş ağrısı" diye konuştu. Bu tür belirtiler gösteren kişiler, ateşleri yoksa karbonmonoksit zehirlenmesini de akıllarına getirmeliler.

Riskler ve alınması gereken önlemler

Aydın, karbonmonoksit zehirlenmelerinin "gaz zehirlenmeleri arasında en ölümcül olan zehirlenmelerden biri" olduğuna dikkat çekti. Özellikle soba borularında oluşan çatlakların bantla kapatılmaması gerektiğini, bu boruların değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Sobanın kurulumunun teknik kurallara uygun ve dikkatli yapılmasının önemine işaret etti.

Ayrıca, soğuk havalarda mutfaklardaki menfezlerin dışarıdan soğuk gelmesin diye kapatılmasının ciddi bir sıkıntı oluşturduğunu belirten Aydın, bu uygulamadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Acil durumda ne yapılmalı?

Aynı odadaki kişilerde benzer semptomlar görüldüğünde, ortamdan hızla uzaklaşılması ve hemen ambulansın aranması gerektiğini vurgulayan Aydın, belirtiler fark edildiğinde zaman kaybetmeden profesyonel yardım alınmasını önerdi.

Hakan Aydın ve UZEM yetkilileri, vatandaşları uyarıyor: Karbonmonoksit riskine karşı önlem alın, şüphede profesyonel yardım isteyin.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) DANIŞMAN HEKİMİ HAKAN AYDIN, KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNİN...

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) DANIŞMAN HEKİMİ HAKAN AYDIN, KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNİN GAZ ZEHİRLENMELERİ ARASINDA EN ÖLÜMCÜL OLDUĞUNU BELİRTEREK, 1 OCAK’TAN BU YANA 26 VAKA GÖRÜLDÜĞÜNÜ İFADE ETTİ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop’ta Bağımlılıkla Mücadele İçin Teknik Kurul Toplantısı
2
Uludağ'da Sömestr Cümbüşü: Kar, Kayak ve Telesiyej Kuyrukları
3
Nevşehir'de Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı: Kamyonlar Bekletildi, Yollar Kontrollü Açıldı
4
Kılavuz Gençlik Merkezleri 2025’te 24 Bin Öğrenciye Ulaştı
5
Bursa’da 200 Kadın Sinemada İyilik İçin Ördü
6
Menopoz: Yeni Denge ve Kadın Sağlığı İçin Dönüm Noktası
7
Ataşehir'de Taksi Krizi: 34 TGV 83 Plakalı Sürücü Engelli Yolcuları İndirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları