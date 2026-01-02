DOLAR
Uzman Uyarısı: Bel Kayması Her Hastada Ameliyat Gerektirmez — Prof. Dr. Orhan Şen

Prof. Dr. Orhan Şen: Bel kayması tanısı ameliyat gerektirmez; tedavi şikayet, sinir basısı ve yaşam kalitesine göre kişiye özel planlanmalı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:10
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:16
Uzman Uyarısı: Bel Kayması Her Hastada Ameliyat Gerektirmez

Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, bel kayması tanısı konulan her hastanın ameliyat olmak zorunda olmadığını vurgulayarak, doğru değerlendirme ve düzenli takibin önemine dikkat çekti. Şen, tedavi planının şikayetlerin düzeyi ve hastanın yaşam kalitesine göre kişiye özel belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Bel Kaymasının Nedenleri ve Belirtileri

Bel kayması, omurgayı oluşturan kemiklerden birinin alttaki omur üzerine öne ya da arkaya doğru yer değiştirmesiyle ortaya çıkar. Bu durum bel ağrısı, bacaklara vuran ağrı, uyuşma ve bazı vakalarda güç kaybına yol açabilir. Uzmanlar, kaymanın derecesi, şikayetlerin şiddeti ve sinir basısı bulgularına göre çoğu vakada ilaç, fizik tedavi ve egzersizle takibin mümkün olduğunu belirtiyor.

Tedavi ve Ameliyat Kararı Nasıl Verilmeli?

Adana’dan Prof. Dr. Orhan Şen, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "Her belde kayması olan ameliyat olmamalı. Genelde bel kaymaları doğumsal, çocukluk yaştan itibaren ortaya çıkıyor. Erişkin yaşa gelindiğinde ise kişinin kilo alması, ani hareketler yapması ve kemik erimesinden dolayı sinirlerde sıkışma başlıyor."

Prof. Dr. Şen, cerrahi kararını belirleyen ölçütleri şöyle sıraladı: "Eğer kalçadan, ayak topuğunuza kadar gelen bir ağrı varsa, ayakta durdukça bu ağrılar artıyorsa, nörolojik muayenede kuvvet kaybı varsa ve MR görüntüsünde belde kayma varsa cerrahi işlem yapılabilir."

Şen, ameliyatın gereksiz olduğu durumları da şu sözlerle açıkladı: "Eğer bir hastada sadece bel ağrısı varsa, kalçadan bacağa vuran bir ağrı yoksa ve nörolojik muayenede normal çıkıyorsa bu hastayı ameliyat etmenin anlamı yok. Bu hasta, ameliyattan yarar görmez; tam tersine ameliyat yaraları sebebiyle ağrı çeker."

Sonuç olarak Prof. Dr. Orhan Şen, "Hastada kuvvet kaybı varsa ve nörolojik muayene de bel kayması varsa ameliyat yapılmalı. Eğer bu keşifler yoksa ben ameliyat önermiyorum" diyerek, her vakada cerrahinin ilk seçenek olmaması gerektiğini belirtti.

Öte yandan Prof. Dr. Şen, her bel ağrısının bel kayması olarak yorumlanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

