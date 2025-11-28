Uzmanı Uyardı: Dünya Genelinde 17 Milyon Kişi Katarakt Nedeniyle Kör

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Refika Hande Karakahya, yapılan araştırmalar sonucu dünya genelinde yaklaşık 18 milyon kişinin katarakt sebebiyle körlük yaşadığını bildirdi. Karakahya, Güven Çayyolu Tıp Merkezi Göz Hastalıkları Bölümü’ndeki görevine atıfta bulunarak küresel çalışmalardan elde edilen verileri paylaştı.

Küresel veriler ve Türkiye'deki artış

Doç. Dr. Karakahya, Türkiye’de yapılan son çalışmalarda katarakt insidansında artış gözlendiğine dikkat çekti. Bölgesel araştırmalarda 40-49 yaş grubunda bile katarakt oranının yaklaşık %4 seviyesinde olduğuna işaret etti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Küresel ölçekte yapılan en son araştırmalarda da kataraktın halen dünyanın en yaygın önlenebilir körlük nedeni olduğunu gösteriyor. Verilere göre dünya genelinde yaklaşık 17 milyon kişi katarakt kaynaklı körlük yaşıyor. Yaşa bağlı gelişen kataraktların ameliyatında yaş sınırı yoktur. Önemli olan, kişinin yaşı değil, genel sağlık durumu ve gözün cerrahiye uygunluğudur. Özellikle ileri yaşta, ameliyatı ertelemek çoğu zaman daha büyük sorunlara yol açar."

Kataraktın zihinsel sağlık ve düşme riski üzerindeki etkisi

Karakahya, kataraktın yalnızca görmeyi değil; özellikle yaşlı bireylerde beynin aldığı görsel uyarıyı azaltarak dikkat, hafıza ve bilişsel fonksiyonlarda gerilemeye yol açtığını vurguladı. Açıklamasında şu noktalara yer verdi:

"Katarakt ameliyatı sonrasında ise bilişle alakalı süreçlerde iyileşme görülür. Hatta uzun süreli takiplerde, demans ilerleme hızı yavaşlayabilir. Katarakt ameliyatı bilişle alakalı fonksiyonları koruma ve demans riskini azaltma potansiyeline sahiptir. Çünkü görmenin düzelmesi, beynin aldığı uyarıyı artırır, kişinin çevresiyle olan etkileşimini güçlendirir. Çünkü net görme, beynin aldığı en güçlü uyarılardan biridir. Ayrıca ileri yaşta düşme ve kırıkların en önemli nedenlerinden biri görme kaybıdır. Ameliyat sonrası kontrast görmenin ve derinlik algısının düzelmesi, hastanın günlük yaşamda çok daha güvenli ve bağımsız hareket etmesini sağlar."

Öneriler: Muayene ve cerrahi tavsiyeleri

Doç. Dr. Karakahya, katarakt tedavisinin cerrahiyle başarılı olduğunu belirterek şu uyarıda bulundu:

"Özetle katarakt ameliyatında yaş bir sınırlayıcı faktör değildir. Aksine, ileri yaşta görmenin iyileştirilmesi; bağımsızlık, hareket kabiliyeti, sosyal yaşam ve zihinsel sağlık ile yaşam kalitesini doğrudan destekleyen son derece değerli bir adımdır."

Karakahya ayrıca, özellikle 40 yaş sonrası düzenli göz muayenesinin önemine dikkat çekti ve ameliyat kararında kişinin genel sağlık durumu ile gözün cerrahiye uygunluğunun belirleyici olduğunu hatırlattı.

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI DOÇ. DR. REFİKA HANDE KARAKAHYA, YAPILAN ARAŞTIRMALAR SONUCU DÜNYA GENELİNDE YAKLAŞIK 18 MİLYON KİŞİNİN KATARAKT SEBEBİYLE KÖRLÜK YAŞADIĞINI BİLDİRDİ.