Vakfıkebir'de Kesilen Ağacın Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Trabzon Vakfıkebir Karadağ Yaylası'nda kesilen ağacın devrilmesi sonucu Ordu nüfusuna kayıtlı 45 yaşındaki Coşkun Bayrak hayatını kaybetti; inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:42
Vakfıkebir'de Kesilen Ağacın Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Vakfıkebir'de Kesilen Ağacın Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Karadağ Yaylası Topuk Odu mevkiinde ağaç kesimi sırasında kaza

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylasında meydana gelen olayda, kestiği ağacın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Topuk Odu mevkiinde ağaç kesimi yapan, Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı Coşkun Bayrak (45), çalıştığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.

Ağır yaralanan Bayrak için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Bayrak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TRABZON’UN VAKFIKEBİR İLÇESİNE BAĞLI KARADAĞ YAYLASI’NDA ORMAN KESİMİ SIRASINDA BİR İŞÇİ HAYATINI...

TRABZON’UN VAKFIKEBİR İLÇESİNE BAĞLI KARADAĞ YAYLASI’NDA ORMAN KESİMİ SIRASINDA BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.

TRABZON’UN VAKFIKEBİR İLÇESİNE BAĞLI KARADAĞ YAYLASI’NDA ORMAN KESİMİ SIRASINDA BİR İŞÇİ HAYATINI...

İLGİLİ HABERLER

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
2
Kar Küreme Aracına Çarpan Kamyonette Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
Samsun'da motosiklette silahlı saldırı: 2 genç yaralandı
4
Aydın'da En Çok Yağış Kuyucak Musakolu'da: 59,8 kg
5
Aydın'da Freni Tutmayan Otomobil Park Halindeki 3 Araca Çarptı: 1 Yaralı
6
Vanlı Öğretmen Saniye Kurt, C1 Koreceyle Öğrencilerine İlham Veriyor
7
Elazığ'da Yoğun Sis: Harput'ta Görüş 5 Metreye Düştü

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı