Vakfıkebir'de Kesilen Ağacın Altında Kalan Kişi Hayatını Kaybetti

Karadağ Yaylası Topuk Odu mevkiinde ağaç kesimi sırasında kaza

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Karadağ Yaylasında meydana gelen olayda, kestiği ağacın devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Topuk Odu mevkiinde ağaç kesimi yapan, Ordu'nun Perşembe ilçesi nüfusuna kayıtlı Coşkun Bayrak (45), çalıştığı sırada devrilen ağacın altında kaldı.

Ağır yaralanan Bayrak için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Bayrak'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TRABZON’UN VAKFIKEBİR İLÇESİNE BAĞLI KARADAĞ YAYLASI’NDA ORMAN KESİMİ SIRASINDA BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ.