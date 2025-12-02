Vali Aktaş: Kefken'deki "KAIROS" kurtarma operasyonu uluslararası başarı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kefken açıklarında saldırıya uğrayan ve yangın çıkan "KAIROS" isimli tankerdeki 25 mürettebatın kurtarılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların uluslararası ölçekte büyük bir başarıyla tamamlandığını söyledi.

Kurtarma operasyonunun ayrıntıları

Vali Aktaş, Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda düzenlenen "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı" öncesinde yaptığı açıklamada, olayın duyulmasıyla birlikte ilgili birimlerin özverili bir çalışma başlattığını belirtti. Aktaş, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin olay mahalline çok kısa sürede ulaşarak yangındaki 25 kişinin sağ salim kıyıya çıkarıldığını vurguladı.

Karada da Sağlık Müdürlüğü, UMKE, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğünün Pasaport ve Deniz Şubeleri, Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer birimlerin hızla tedbir aldığını aktaran Aktaş, kurtarılan mürettebatın muayenelerinin yapıldığını ve Liman Başkanlığı koordinasyonunda adli ve idari işlemlerin tamamlandığını kaydetti.

Aktaş, operasyon hakkında, "Uluslararası anlamda gerçekten büyük bir başarıyla gerçekleştirilen bu operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kasım ayı güvenlik verileri

Vali Aktaş, kent genelinde kasım ayında yürütülen çalışmaları da değerlendirdi. Terörle mücadele kapsamında FETÖ, DEAŞ ve diğer marjinal örgütlere yönelik operasyonlarda 5 şüphelinın tutuklandığını bildirdi. Asayiş suçlarında aydınlatma oranlarının yüksek olduğunu ifade etti.

Asayiş alanında ayrıca 399 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarinin yakalanıp cezaevine teslim edildiğini, ifadeye yönelik aranan 1.016 kişi hakkında işlem yapıldığını aktardı.

Kaçakçılık, trafik ve uyuşturucu

Kaçakçılıkla mücadelede 14 kişinin tutuklandığını ve 123 silahın ele geçirildiğini belirten Aktaş, trafik denetimlerinde ise 441.193 aracın kontrol edildiğini, bunlardan 113.915'ine işlem uygulandığını açıkladı. Trafik kazalarında ise 10 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Trafik düzenlemeleri kapsamında 488 tabelada değişikliğe gidildiğini, 388 trafik levhasının kaldırıldığını ve 60 yeni levhanın eklendiğini ifade etti.

Uyuşturucuyla mücadelede jandarma ve emniyet ekiplerinin operasyonlarında 59 kişinin tutuklandığını, bonzai ve esrar başta olmak üzere çeşitli uyuşturucuların ele geçirildiğini söyledi.

Siber suçlar ve düzensiz göç

Organize suçlarla mücadelede ulusal çapta faaliyet gösteren bir suç örgütünün çökertildiğini belirten Aktaş, siber suçlarla mücadele kapsamında 121 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildiğini ve yürütülen çalışmalarda 23 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Düzensiz göçle mücadelede de kasım ayında 334 düzensiz göçmenin yakalandığını, geri gönderme merkezindeki işlemlerin ardından 340 yabancı uyruklunun sınır dışı edildiğini sözlerine ekledi.

Toplantıya katılanlar

Toplantıya Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Ziya Can Gürsoy, kaymakamlar ve kurum müdürlerinin katıldığı bildirildi.

