Vali Çiftçi'den Şehit Annesine Vefa Ziyareti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 1991'de Lice'de şehit olan Üsteğmen İsmail Aksu'nun ailesini ziyaret ederek sabır ve başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 11:05
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 1991 yılında Lice kırsalında şehit düşen Üsteğmen İsmail Aksu'nun kıymetli ailesini ziyaret etti.

Vali Çiftçi ziyaret sırasında ailenin acısını paylaştı ve bir kez daha sabır ve başsağlığı diledi.

Katılımcılar

Ziyarette; Vali Yardımcımız Didem Dinç Özay, Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, İl Müftüsü Yaşar Çapçı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut de hazır bulundu.

