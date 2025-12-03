Vali Coşkun: 'Gerçek engel sevgisizliktir' - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Vali Coşkun: 'Gerçek engel sevgisizliktir'

DENİZLİ (İHA)

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, günün engellilerin seslerini duyurmaları ve onlara karşı toplumsal sorumlulukların hatırlanması açısından önem taşıdığını belirtti.

Vali Coşkun, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı doğrultusunda sağduyulu, haklara saygılı ve yardımlaşmayı seven bir toplumun mensupları olarak devletimizin; eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar geniş bir alanda engelli kardeşlerimize hizmet etme anlayışına büyük önem verdiğini söyledi.

Son yıllarda devlet tarafından engelli bireyleri yaşamın her alanında destekleyen önemli projelerin hayata geçirildiğini aktaran Coşkun, artan ihtiyaçlar doğrultusunda hak temelli bir anlayışla açık alanlarda, kamu binalarında, toplu taşıma araçlarında, bilgi ve iletişim sistemlerinde erişilebilirlik standartlarının güçlendirildiğini ifade etti.

Valiliğimiz olarak engelli bireylerin temel insan haklarını diğer bireylerle eşit bir şekilde kullanabilmeleri, ayrımcılığa maruz kalmamaları ve topluma tam ve etkin katılımlarının sağlanabilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Coşkun, bu faaliyetlerin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, ilgili kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü iş birliği içinde yürütüldüğünü vurguladı.

Coşkun, spor, sanat, edebiyat ve bilim başta olmak üzere birçok alanda engel tanımayan kahramanlarımızın kazandığı her başarının çalışmalarına yön verdiğini, azimlerini tazelediğini ve ilham kaynağı olduğunu ifade ederek, onların desteklenmeleri hâlinde neleri başarabileceklerini görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

'Her sağlıklı insanın bir engelli adayı olabileceği gerçeğini unutmadan, engelliliğin bir eksiklik ve engelli bireylerimizin kişisel meselesi değil; toplumun tamamını ilgilendiren, sosyal, kültürel ortak duyarlılık ve sorumluluk gerektiren bir konu olduğunun bilinciyle hareket etmeliyiz'.

'Gerçek engelin sevgisizlik olduğunu hatırlatarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün tüm engelli vatandaşlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam getirmesini diliyorum'

