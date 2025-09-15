Vali Hochul'dan Zohran Mamdani'ye Resmi Destek — New York Belediye Başkanlığı Yarışı

Vali Hochul'dan Zohran Mamdani'ye resmen destek

Hochul desteğini New York Times makalesinde duyurdu

New York Valisi Kathy Hochul, kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokrat Parti'nin New York Belediye Başkan adayı olan Zohran Mamdani'yi resmen desteklediğini açıkladı. Vali Hochul, pazar günü New York Times (NYT) gazetesinde yayımlanan makalesinde desteğini ilan etti.

Hochul, belediye başkanı ile valinin kent için birlikte çalışmasının önemine dikkat çekerek, "Bir sonraki belediye başkanının kim olacağı konusunu son derece ciddiye alıyorum ve bu konu üzerinde çok düşündüm. Meclis Üyesi Zohran Mamdani'yi destekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ön seçim sonuçları ve yarışın seyri

24 Haziran'da düzenlenen Demokrat Parti'nin New York Belediye Başkanı ön seçimini, kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Müslüman Zohran Mamdani kazanmıştı. Mamdani, oyların %56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı. Bunun üzerine Cuomo, yarışa bağımsız aday olarak devam edeceğini açıklamıştı.

Ayrıca, mevcut New York Belediye Başkanı Eric Adams, hakkında daha önce açılan yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Demokrat Parti'den çekilerek ön seçimlere girmemiş; bağımsız aday olarak yarışa gireceğini duyurmuştu.

Tarihsel önem ve gelecek beklentisi

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'da yapılacak seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak. Vali Hochul'un desteği, adayın seçim kampanyasında önemli bir moment olarak değerlendiriliyor.