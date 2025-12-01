Vali Kızılkaya'dan Tosun Ailesine Taziye Ziyareti

Siirt Valisi ve eşi aileyi evinde ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, 19 Kasım'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Dursun Tosun'un ailesini evlerinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Ziyaret sırasında Vali Kızılkaya, baba Mustafa Tosun ve aile yakınlarına başsağlığı dileklerini sundu; merhum Dursun Tosun'a Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan kardeşi Halis Tosun'a ise acil şifalar temennisinde bulundu.

Evde tedavisi devam eden Halis Tosun ile de bir süre görüşen Vali Kızılkaya, geçmiş olsun dileklerini iletti. Taziye ziyareti, merhum için yapılan dualarla sona erdi.

SİİRT VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ DR. KEMAL KIZILKAYA İLE EŞİ NURTEN KIZILKAYA, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞIN AİLEYLE GÖRÜŞTÜ.